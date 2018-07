KLM, denk toch eens aan waterstof

Directeur duurzaamheid Inka Pieter geeft hoog op van de ambities van de KLM in het gevecht tegen klimaatverandering. Het inzetten van biobrandstof ziet ze op de middellange termijn als de enige oplossing voor de verduurzaming van de luchtvaart.

Ook promovendus Sierk de Jong roemt de potentie van biobrandstoffen bij het terugdringen van CO 2 - uitstoot bij het vliegen.

Hun redenaties gaan uit van de macro-CO 2 -balans. Ze gaan er compleet aan voorbij dat, ongeacht de herkomst van kerosine, vliegtuigen evenveel CO 2 blijven uitblazen in de kwetsbare hogere luchtlagen. Juist deze uitstoot is ruim twee keer schadelijker dan uitstoot laag bij de grond.

Biobrandstoffen kunnen, omdat ze schaars zijn, beter laag bij de grond worden ingezet. Dat bespaart Inka Pieter tevens de moeite om hoogwaardige luchtvaartbiobrandstof te raffineren.

Trage innovatie

Het zou mooi zijn als 'hoogvliegers' als KLM een voorbeeld nemen aan de innovatieve ruimtevaart. Elektrisch vliegen is nog ver weg, maar inzetten op waterstof is een reële optie, volgens emeritus hoogleraar Jo Hermans van de Universiteit Leiden. Verbranding van waterstof veroorzaakt geen CO 2 -uitstoot. Wel is het opslaan in lichte, drukbestendige tanks een van de vele uitdagingen, voordat vliegen op waterstof mogelijk is.

Een ambitie, gericht op gebruik van waterstof, is echter zinvoller dan het streven van KLM om de huidige bijmenging van 0,04 procent biobrandstof aan kerosine op te voeren tot 4 procent. De bekende druppel op de gloeiende plaat. Daarbij komt dat vliegtuigen lang meegaan. De implementatie van ingrijpende innovaties verloopt traag. Dus is er haast geboden bij het ontwikkelen van echte oplossingen.

Ongeacht de herkomst van kerosine blijft de milieuschade van reizen per vliegtuig, en die schade blijft bovendien een veelvoud van het reizen per trein. In tegenstelling tot wat De Jong in zijn proefschrift stelt, zal het gebruik van biobrandstof in de luchtvaart het tij niet keren. De effecten van CO 2 -emissie, zoals de snelle afkalving van het landijs op Antarctica, geven een ander perspectief: het tij zal juist opkomen!

Ook de zuinige vliegbelasting die het kabinet wil invoeren zal het reisgedrag niet wezenlijk beïnvloeden. Hooguit kan een effectieve inzet van deze belastinggelden, gericht op innovatie, bijdragen aan het klaren van de lucht.