Klimmen naar eenzame hoogte

Dat was de zwakke schakel in de beveiliging, de rest van de bouwplaats was met hekken afgezet. Op die hekken zaten gemene punten, vandaar dat de muur mijn voorkeur genoot. Wel maakten de bladeren van de klimop die tegen de muur groeide veel geritsel toen ik eroverheen klom in de stille nacht. De balkons van een duur appartementsgebouw zagen uit op de begraafplaats. Nergens brandde nog licht, maar hier en daar stond een raam op een kier.

Een paar dagen van tevoren had ik de situatie afgelegd, zoals dat in inbrekersjargon heet. Ik had me de korte afstand van de muur tot de voet van de hijskraan zo goed ingeprent dat ik bijna geen gebruik van mijn zaklamp hoefde te maken, ik had genoeg aan het licht van een straatlantaarn op het naastgelegen parkeerterrein achter een kantoorgebouw. "Een licht op mijn pad, een lamp voor mijn voet," ging het motto van mijn grootvaders bijbelkundige tijdschrift De Flambouw door mij heen.

Ik kon de hijskraan vanuit mijn huis zien en ergerde mij al een tijdje aan hem. Ik schatte hem een meter of veertig hoog. Wie dacht hij wel die hij was om zo boven mij uit te torenen? Deels opgegroeid in dit land waar de gemiddelde man een kop groter is, kon ik niet tegen overheersing. 'Potain', stond er op de kraan; een Frans merk. Putain de Potain! Ik zou hem weleens laten zien wie hier de baas was.

De hijskraan stond op een kort stuk rails naast een in aanbouw zijnd gebouw met 'levensloopbestendige' appartementen. Ik had mijn leren vechthandschoenen aangetrokken en beklom de voet van de hijskraan. Ik stond nu binnen de poot van de kraan. Door het midden van de poot ging een ladder een meter of vijf omhoog naar een eerste platform. Halverwege de ladder was een metalen constructie als een koker rond de klimmer gebouwd. Die moest voorkomen dat ik achterover kon vallen. Ik zette een voet op de ladder en begon te klimmen. De constructie om mij heen gaf enig gevoel van veiligheid, maar ik kon nog altijd recht naar beneden vallen. "Gustav Klimt," ging het door mij heen. "Gelukkig is mijn moeder dood."

Brave burger

Een keer eerder ben ik in een hijskraan geklommen. Dat was tijdens een reportage voor Weekblad Schuttevaer over het graanoverslagbedrijf Cargill in de Amsterdamse haven. Het was een drijvende lemniscaatkraan die boven een zeeschip hing en zeker twee keer zo hoog was als de kraan die ik nu beklom. Een ander verschil was dat die drijvende kraan in vol bedrijf was. De horizon draaide om mij heen en ik klom afwisselend schuin of steil omhoog naar de cabine van de kraandrijver. Ik was bang, maar verdomde het daaraan toe te geven.

Ik klom verbeten door. "Wat een eenzaamheid," dacht ik, "wat een fantastisch leven." Toen ik het platform met de cabine van de kraandrijver had bereikt, voelde ik een juichende trots. Dit was een goede voorbereiding. Ik moest mijn morele en fysieke moed stalen voor de harde tijden die gingen komen. Ik had het eerlijk geprobeerd, maar ging het niet redden als brave burger. Ik was er niet op gebouwd. Ik had verraad gepleegd aan de principes van het Heeresmaschap. Terug naar de natuur! Ik trok mijn gulp open en piste in de donkere diepte.

Wie was hier de baas? Juist ja.