Klimaatverandering voltrekt zich nù

Dat het broeikaseffect tot opwarming van de aarde kon leiden, werd reeds 60 jaar geleden door wetenschappers van de grote oliemaatschappijen in de VS onderkend. In de jaren tachtig lag er een kans er iets aan te doen. Die pogingen strandden. Sindsdien zetten sommigen klimaatverandering weg als iets van de verre toekomst.

Die toekomst voltrekt zich echter nu. Een boude bewering? Ik zal het illustreren. Ik woon met mijn familie op een idyllisch eiland aan de westkust van British Columbia, Canada. Adelaars, raven, herten, zalmen, dolfijnen en walvissen zijn onze buren. Een droomplek.

Bleek zonnetje In de vroege zomer van 2017 braken in het binnenland de eerste bosbranden van dat jaar uit. Door de rook was ter plekke de zon soms dagen niet te zien. Aan de kust scheen vier weken slechts een bleek oranje zonnetje. Nooit eerder was de oppervlakte aan verbrand bos zo groot. Het kon niet erger, dacht men, maar toen kwam de zomer van 2018. De bosbranden begonnen eerder, waren omvangrijker, duurden langer, de rook was dikker. In de stad Prince George was het, hartje zomer, dag en nacht donker door de rook. Aan de kust was opnieuw slechts een bleek zonnetje te zien, nu zes weken lang. Er heerste een macabere stilte. Geen vogel te horen. De zomers zijn hier doorgaans prachtig, volstrekt geen reden om weg te gaan. Dat was nu anders. Het was benauwend. Wat moeten mens en dier in het binnenland hebben doorstaan? Vreselijk.

Subsidieontvangers Nadien bleek dat door veranderingen in neerslag de perfecte omstandigheden waren geschapen voor zeer grote en hetere branden. Onderzoek van de Universiteit van Victoria heeft aangetoond dat door klimaatverandering de bosbranden in 2017 elfmaal groter konden worden dan onder omstandigheden zonder klimaatverandering. Voor mij is alle twijfel weg. Klimaatverandering gebeurt nu. Bosbranden zijn erg, maar met hulp kan de natuur zich hopelijk herstellen. Dat geldt niet voor Nederland: eenmaal onder water blijft het voorlopig onder water. Dus wie laat nu wie in de steek? Laten we daar duidelijk over zijn. De grote CO2-uitstoters – en grootste subsidieontvangers – worden ontzien in klimaatakkoorden in veel landen, terwijl de offers worden verwacht van u en mij. Dat spoort natuurlijk niet. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dan kunnen we samen een toekomst zeker stellen. President Trump gelooft niets van klimaatverandering, terwijl de gevolgen in alle hoeken van de VS al zichtbaar zijn.

