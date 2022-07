Klimaatverandering is: grijze sneeuw in het heetst van deze julimaand

Klimaatverandering is niet alleen puffen en zweten in je bed, zoals ik deed vorige nacht, bij een binnentemperatuur van 30,5 graden. Maar het is ook: kijken door het slaapkamerraam naar de Toscaanse heuvels en schrikken. De vertrouwde kleur vervaagt en tussen de nog groene pijnbomen zie ik de roestplekken onder de meedogenloze zon, als evenveel vlekkerige alarmsignalen. De grond onder de bomen kraakt, wordt stoffig en sterft langzaam van de dorst. Het schijnt sinds de winter amper te hebben geregend in een van de mooiste Italiaanse regio’s.

Klimaatverandering is ook: ’s ochtends die minuscule vlekjes ontdekken over de tuinstoelen. Grijze sneeuw in het heetst van deze julimaand. Buurman Roberto maakt het zadel van zijn scooter schoon alvorens naar zijn werk te vertrekken. Die grauwe sneeuwvlokjes, legt hij uit, dat is as, afkomstig van de gigantische brand in de heuvels rond het stadje Massarosa, en die op ons is neergedaald. Ook op de kustplaats Viareggio daalt de as neer, daar hebben mensen zelfs rode ogen door de rook die de wind naar hen blaast, verzekert Roberto.

Ik kijk op de site van de regionale krant Il Tirreno: ‘Hel van vuur in Versilia: driehonderd geëvacueerde bewoners, tien huizen vernietigd. De brand woekert voort en is voorlopig fuori (uit) controllo. Ik denk aan onze vrienden Jeen en Yvon. Ze kochten vorig jaar een oud huis, niet ver van Massarosa, dat ze de voorbije maanden hebben gerestaureerd. Jeen wil op die heuvel zijn blokken marmer uit Carrara in mooie sculpturen transformeren. Maar uitgerekend om hun huis moet de brand nu hevig zijn.

‘Wij zijn niet de meesters van de wereld’

Ik pak mijn fiets en ga het plakkende asfalt op. Na een vijftiental kilometers moet ik omkeren. Boven mijn hoofd draait een onuitputtelijke carrousel van Canadairs, de rood-gele blusvliegtuigen die nu overal in Zuid-Europa worden ingezet. Over de heuvels strekt zich een oranje wolk van rook uit. Ik bel Jeen. Hij is zijn huis om drie uur in de nacht ontvlucht. Het spektakel was schrikbarend, vertelt hij. Kleine brandjes veranderden snel, mede door de trage reactie van de brandweer, in een enorme vuurzee. ’s Middags scheerden de Canadairs angstaanjagend laag over het dak van het huis. Ze mogen voorlopig niet terug en wachten in een hotel op nieuws. Het huis schijnt nog te staan maar hij hoorde dat zijn tuin en de olijfgaard met zijn 38 bomen in de as zijn gelegd.

Op de terugweg fiets ik langs Stiava, waar onze vriendin Silvia woont en vanaf haar terrasje zicht op de brand heeft. Op Facebook schreef ze het volgende bericht: ‘De brand die onze heuvels verwoest, ons groene erfgoed, met alles wat daarmee hangt... angst, ontzetting, ontheemde mensen, huizen en levens die in rook opgaan... moet ons doen beseffen dat het milieu moet worden gerespecteerd en beschermd. Wij zijn niet de meesters van de wereld maar een microscopisch klein deel ervan en we moeten ons verstand gebruiken om te zorgen voor het enige thuis dat we hebben en delen... anders verdienen we uit te sterven als de giftige ziekte van een planeet die op zich perfect is!’

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.