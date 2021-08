Klimaatalarm IPCC verlangt stevige actie

Een huiveringwekkende, snoeiharde boodschap. Zo is het nieuwe klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC het best te kenmerken. Een boodschap die noopt tot ingrijpen, omwille van de toekomst van de aarde. Mondiale actie, maar ook nationaal én lokaal. Een Nederland regeerakkoord zonder stevige klimaat- en milieuafspraken is in dit licht bezien dan ook onaanvaardbaar.

De laatste decennia waren de mondiale cijfers over de uitstoot van broeikasgassen – de bron van de opwarming van de planeet – al weinig hoopgevend. Zo was al bekend dat de CO 2 -uitstoot jaar in jaar uit groeide. Een ontwikkeling die niet te rijmen valt met het in 2015 zo alom bejubelde VN-klimaatakkoord, gesloten door de wereldleiders in de Franse hoofdstad.

Code rood voor de mensheid

Het is per saldo op aarde veel warmer dan een eeuw geleden, voordat de mens op grote schaal fossiele brandstoffen ging opstoken. De thermometer staat nu op 1,2 graad in de plus – waarmee het streven van ‘Parijs’ om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad in 2030 te beperken in het gedrang komt. Veel tijd om dat te voorkomen is er niet.

Benauwend is ook dat iedere aardbewoner met de gevolgen van klimaatverandering te maken zal krijgen. De huidige, maar ook toekomstige generaties. Want door het opwarmen van de aarde veranderen overal de leefomstandigheden. “Vluchten kan niet meer”, concludeert de Amerikaanse klimaatwetenschapper Linda Mearns dan ook terecht. Nu al is her en der sprake van klimaatextremen, ook in Nederland, zie de recente overstromingen in Limburg. En die excessen worden heftiger, voorspellen de klimaatmodellen. Er zit dus veel waars in de uitspraak van VN-baas Guterres dat “het code rood is voor de mensheid”.

Het lukt niet eens om het Urgenda-vonnis in beleid om te zetten

Hoopgevend zijn wel de geschokte reacties uit de hoofdsteden wereldwijd op het IPCC-rapport. Er lijkt bereidheid te zijn tot het maken van nieuwe klimaatafspraken, wat op de komende VN-klimaattop in Glasgow zal moeten blijken. Voor de geloofwaardigheid van alle internationale klimaatoverleg zou het in eerste instantie al heel wat zijn als de rijke landen hun financiële beloften nakomen aan arme landen, die geld ontberen om zich te wapenen tegen klimaatexcessen.

Ook het Nederlands klimaatbeleid moet beter en geloofwaardiger. Premier Rutte is geschokt door het nieuwe IPCC-rapport, maar zag ook meteen kansen. “Nederland kan bij de Olympische Spelen van het klimaat ook nummer één zijn”, sprak hij. Maar tot nu toe zou Nederland zich niet eens kunnen classificeren voor welke spelen dan ook. Het lukt bijvoorbeeld niet eens de door Urgenda bij de rechter afgedwongen CO 2 -reductie in kabinetsbeleid om te zetten. Het nieuwe kabinet moet dus stevig aan de bak. Want bij de oproep dat ook andere landen nu in actie moeten komen (zoals verwoord door Dilan Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van klimaat en energie), kan het natuurlijk niet blijven.