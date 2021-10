Klaas Knot benadeelt ouderen met zijn huizenplan

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), zegt voorstander te zijn van het belasten van de eigen woning als vermogen in box 3 in plaats van in box 1. Wie flinke overwaarde op een huis heeft is hierdoor een heel stuk duurder uit. Bij veel ouderen is dat het geval. Ze zijn jarenlang aan de inkomenskant benadeeld en gaan nu, als het aan Knot ligt, ook nog eens aan de kostenkant gepakt worden.

De rente is al een tijd zeer laag. Dat komt door de acties van de Europese Centrale Bank. Het is Klaas Knot – ook bestuurslid van deze centrale bank – nooit gelukt deze kunstmatig lage rente te verhogen. Voor gepensioneerden deed hij er zelfs nog een schepje bovenop door voor de pensioenen een lagere rekenrente voor te schrijven dan de andere eurolanden doen. Ook nu de inflatie oploopt, komt de centrale bank niet echt in beweging.

De gevolgen van deze lage rente zijn bekend: de pensioenen worden al tijden niet geïndexeerd en soms zelfs verlaagd. Daarnaast hebben we te kampen met een oververhitte huizenmarkt. Voor dat laatste heeft Klaas Knot het volgende bedacht: hij stelt voor om koopwoningen in box 3 te plaatsen. Na jarenlang aandringen op aflossen van de hypotheekschulden, wil hij nu de vrije waarde van een woning gaan belasten.

Vermogen in stenen

Dat kunnen veel mensen waarschijnlijk niet betalen. Want het is vaak zo dat hoe langer mensen een koopwoning hebben, hoe meer zij hebben afgelost en hoe meer de waarde van het huis is gestegen. En dus ook de vrije waarde. Stel dat iemand aan het begin van deze eeuw een huis kocht van een ton, dan is het niet vreemd dat het nu meer dan het dubbele waard is. Als de hypotheek al grotendeels of helemaal is afgelost, wat bij veel ouderen het geval is, kan dat betekenen dat er 200.000 euro in box 3 wordt belast. Hoe moeten ouderen dat betalen als ze alleen AOW hebben, en hoogstens een klein aanvullend pensioen? Hun vermogen zit in de stenen en niet in hun portemonnee.

Laten we snel voorbijgaan aan dit onzalige plan. Zeker omdat het ook niet zal helpen om het vertrouwen van mensen te herwinnen. Laat Knot zich richten op een hogere rente en nu eens écht resultaten boeken bij de centrale Europese Bank.

Ouderen zien hun pensioen al jarenlang niet stijgen en zijn aan de inkomenskant sterk benadeeld. Gaan we dat aan de kostenkant nog eens dunnetjes overdoen? Wat heeft Klaas Knot toch tegen ouderen?

