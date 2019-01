Kinderpardon, klimaatakkoord, vluchtelingen, ik heb mijn buik vol van dit theater

Zeker in een periode waarin het cruciale Klimaatakkoord voor grote on­enigheid kan gaan zorgen, is dit te prijzen: je kunt ook moeilijk het kabinet laten vallen omwille van een kinderpardon dat een dik duizendtal kinderen en hun ouders aangaat, terwijl het aankomende Klimaatakkoord over zeventien miljoen burgers gaat.

Ja, hoor ik hier en daar al tegensputteren, maar een humanitaire kwestie als een pardonregeling voor ingeburgerde kinderen is niet in cijfers uit te drukken. Helemaal waar. En daarom ben ik ook blij voor al die Lili’s en Howicks, die ons Koninkrijk aan Zee van binnenuit hebben leren waarderen en hier straks mogen blijven. Die de taal keurig spreken en door hun schoolvriendjes niet gemist willen worden. Ja, van mij, nederige stukjestikker, mogen ze blijven. Op deze plek en elders heb ik dit regelmatig geschreven.

Maar mag ik als woordvoerder van mijn andere, meer sombere ik ook zeggen dat ik mijn buik vol heb van dit theater? Van de regels, wetten en rechtsorde die keer op keer, jaar in jaar uit, in dit land worden geschonden? Door een falend systeem, door calculerende ouders die de boel flessen of vertragen en door de larmoyante een­zijdigheid van het Kamp van de Goedheid?

Laat ik nu even als tegenvoorbeeld de cynische houding nemen van ditzelfde Koninkrijk aan Zee dat Italië al jaren geleden heeft laten vallen. Behalve als het gaat om de Laars de les te lezen. Ik heb het hier over het land dat sinds 2013 ongeveer 700.000 migranten in zijn eentje heeft moeten opvangen. Sinds de komst van de populisten zijn de Italiaanse havens dicht en het aantal bootmigranten is drastisch afgenomen. Twaalf dagen geleden haalde reddingsschip Sea Watch 3 een groep van 47 Afrikaanse migranten van zee, niet ver van Libië. Hoewel Tunesië dichtbij was, besloot de kapitein alweer naar Sicilië te varen. Zoals verwacht weigerde Italië de migranten toe te laten. Het schip wordt gerund door een Duitse ngo en vaart onder Nederlandse vlag. ­Vicepremier Di Maio eiste dat Duitsland en Nederland de migranten zouden opnemen. Formeel is de boot Nederlands grondgebied.