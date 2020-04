Kinderlijke vreugde kan soms ook besmettelijk zijn

Un miracolo!”, schreeuwt Carla (81) door haar mondkapje heen. Ze duwt nerveus het hek van de tuin open, wil ons omarmen maar deinst er plots voor terug en blijft netjes op een veilige anderhalve meter steken. Ja, een wonder is het dat haar man Paolo (80) voor genezen is verklaard. Hij blijft nog wel een tijdje in het ziekenhuis maar die ‘bruttissimo’, dat coronavirus, heeft hem er niet onder gekregen.

“Een wonder van God! En dat ondanks die zware chronische longziekte van hem!” (Paolo de sigarenboer rookte zich zijn hele leven zo suf als een slecht trekkende schoorsteen.) Toen hij twee weken geleden als brooddeeg in een oven in die gele ambulance werd geschoven, dachten we hem nooit meer terug te zien. En ook zijn vrouw en zijn zoon zagen we voorlopig niet meer. Ja, wel even door haar open raam wanneer Carla haar boodschappenlijst naar beneden liet dwarrelen.

Zelf mochten die twee als huisgenoten van een coronapatiënt niet meer naar buiten. Ook haar medicijnen moesten we voor Carla halen want wie die opgelegde quarantaine van vijftien dagen niet naleeft, moet maximaal 3000 euro boete betalen en vijf jaar achter de tralies gaan zitten. Twee weken lang moesten we ook het niet gesorteerde huisafval van onze benedenburen op straat zetten in een speciale paarse plasticzak die bijna direct werd opgehaald en verbrand.

Boetes

Door het virus is ook de Felliniaanse ‘Dolce vita’ (1960) van weleer besmet geraakt terwijl de sfeer van ‘Una giornata particolare’ (film uit 1977 van Ettore Scola) op de loer ligt. Ach, een politiestaat is Italië natuurlijk nog niet, maar bijvoorbeeld de gemeentegrens met driehonderd meter overschrijden, zoals ik afgelopen zaterdag deed terwijl ik fietsend op weg was naar de supermarkt, leverde me wel een boete van 400 euro op.

Maar goed, Paolo is genezen en sinds een dag mochten ook zijn vrouw en zoon weer naar de supermarkt, de gemeentegrens in acht nemend. We vieren dus vandaag uitbundig het goede nieuws, op gepaste afstand en met mondkapjes op (afhankelijk van de gemeente kan boodschappen doen of de hond uitlaten zonder mondkapje op 25 tot 3000 euro kosten).

‘il Signore’ heeft het gebed gehoord

Ik kan me niet weerhouden om onze buurvrouw over de Nederlandse ‘tante Cor’ te vertellen. Cornelia Ras uit Sommelsdijk is deze week officieel genezen van de coronaziekte. Weet Carla wel dat zij 107 jaar is en waarschijnlijk de oudste patiënt ter wereld die het coronavirus heeft overwonnen? Maar Carla heeft nog een belangrijke mededeling: haar Paolo is door God zelf gered!

Ja, ‘il Signore’ heeft het gebed gehoord van het groepje familieleden, vrienden en kennissen die Carla had opgetrommeld ten gunste van Paolo. Haar bijna kinderlijke vreugde verwondert me. Wat ik haar natuurlijk niet zal vertellen, is dat Cornelia Ras tijdens een kerkdienst in haar verpleeghuis besmet is geraakt, dat volgens Rijnmond 40 mensen ziek werden en tien stierven. Ik zal hierover zwijgen omdat vreugde soms ook besmettelijk kan zijn.

