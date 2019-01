Kinderen worden de dupe bij verplichte controle op grote giften

De overheid wil wettelijk voorschrijven dat donoren die meer geven dan 15.000 euro, dat niet langer anoniem mogen doen. Aanleiding? De angst voor invloed vanuit onvrije landen, aldus het regeerakkoord. Dit is een hypocriet voorstel.

Dezelfde overheid zet zich via Buitenlandse Zaken in voor het vergroten van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Ook daar zijn overheden angstig voor beïnvloeding, maar dan door ons, Westerse organisaties die lokale partners steunen. Ook daar worden onze geldstromen naar maatschappelijke organisaties die meer democratische vrijheden willen en zich inzetten voor de mensenrechten, gecontroleerd. Onze overheid lobbyt bij de betrokken overheden om het werk van ontwikkelingsorganisaties in het kader van democratische vrijheden niet in te perken, maar neemt de maatregel wel over om in ons eigen land vermeende onwelgevallige invloeden te weren.

Malafide schenkingen

Dit kunnen wij niet doen zonder giften. Van de overheid, en van grote vermogensfondsen en welvarende individuen. Ook van mensen en organisaties die dat willen doen op voorwaarde van anonimiteit, bijvoorbeeld omdat ze niet publiekelijk bekend willen staan als schenker of een toestroom van giftverzoeken vrezen. Dat betekent overigens niet dat we die giften niet controleren. Met grote gevers is er altijd contact, dat zoeken we bewust op en waar van toepassing controleren we hun gegevens via de Kamer van Koophandel. Dit zijn we wettelijk verplicht om praktijken van witwassen te voorkomen. Malafide schenkingen worden geweigerd. Deze maatregel is dus niet alleen hypocriet, maar ook onnodig. De vraag is of de overheid met deze wet haar doel: onwenselijke buitenlandse beïnvloeding controleren, bereikt. Of de uitgebuite kinderen die we met minder geld niet kunnen bereiken hiervan de dupe worden, is geen vraag maar een feit.