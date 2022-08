De vakanties zijn bijna voorbij en de meeste jongeren zijn gelukkig weer heelhuids thuisgekomen. Het was een hete zomer waarin onze eigen politieagenten moesten worden ingezet in populaire vakantiebestemmingen als Knokke en Mallorca om de ‘feestende jeugd in toom te houden’. Het dieptepunt was een landgenoot die onder invloed een duik nam in een leeg zwembad en ernstig gewond raakte.

En laten we Carlo Heuvelman niet ver­geten, die een jaar geleden is overleden na zware mishandeling door ‘de Gooise kopschoppers’.

Hoe komt het toch dat de Gijsjes en Sophietjes zichzelf zo laten gaan dat ze de gevolgen van hun daden niet meer overzien? Korpschef Steve Desmet van de politie in Knokke stelt: “Deze rijkere jeugd heeft een houding van ‘alles kan en alles mag’. Ze voelen zich verheven, zeker als de drank in de man is.”

Ik heb een aantal jaar in het Gooi gewoond en verbaasde me daar dikwijls over de opvoedstijl. ‘Goed zo, Saartje wat knap van je’, kweelt vader als de kleuter een aubergine in het boodschappenkarretje gooit. Saartje kijkt verveeld, want ze krijgt de godganse dag complimenten voor allerlei basale handelingen.

Leren omgaan met teleurstelling

De kids vallen in de volgende fase ten prooi aan onderwijskundigen die het sandwichmodel propageren om zo ‘impressionistisch’ mogelijk te corrigeren. Je begint met iets aardigs, dan voorzichtig de kritische boodschap en je sluit af met een constructieve fijne boodschap. ‘Wat knap dat je openstaat voor feedback!’ Alles om een ‘onveilig’ opvoedklimaat te voorkomen.

Het lijkt misschien onschuldig, maar kinderen onvoldoende weerbaar opvoeden heeft grote gevolgen voor hun latere kwaliteit van leven. Teleurstelling moet anno nu koste wat het kost worden vermeden, waardoor kinderen niet meer in een veilige omgeving leren omgaan met de realiteit, de leuke maar vooral ook minder leuke kanten die daarbij horen. Falen ligt aan de ander en frustratie of tegenslag wordt afgekocht met cadeautjes en: ‘Kom, we gaan iets leuks doen’.

Bij de crisisdienst zie ik jongeren die suïcidaal zijn omdat hun relatie is uitgegaan of omdat ze een tentamen niet hebben gehaald. Op zich natuurlijk onaangename ervaringen, maar niet zo uitzonderlijk tijdens de normale levensloop dat je erdoor in crisis zou moeten raken.

Voordat het te laat is

Naast het gebrek aan realistische grenzen kan het riskant zijn om de scherpere kanten van het leven structureel te vermijden. We zijn van nature een agressieve soort en daar moet je juist tijdens de opvoeding mee leren dealen.

Opgroeiende dieren leren om te gaan met angst en gevaar zodat ze weerbaar worden. Zo kunnen ze de rauwe realiteit het hoofd bieden en overleven. Uiteraard is het van essentieel belang dat een kind veilig opgroeit, maar als je pas op Mallorca of in Knokke met echte grenzen en uitdagingen wordt geconfronteerd dan is het te laat.

‘Straf je zoon, voordat het te laat is. Maar zorg ervoor dat je niet zo ver gaat dat je hem doodt’, adviseert het Bijbelboek Spreuken. Daar ben ik het mee eens.

Sylvain Ephimenco heeft vakantie Psychiater en auteur Esther van Fenema vervangt hem.