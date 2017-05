Kind is zelden gediend bij adoptie over de grens

Op papier ziet het adoptiebeleid er goed uit. Er wordt veel tijd genomen voor alle papieren en voor de overdracht van het kind, maar dat betekent helaas niet dat alle adopties rechtmatig zijn. In veel landen van herkomst schiet kinderbescherming te kort, met het risico dat kinderen worden geadopteerd die nog familie hebben waar ze naar toe kunnen.

Er kan vanuit hier onvoldoende worden gecontroleerd of de dossiers echt kloppen. Of er echt geen andere oplossing meer is in eigen land, zoals het internationale kinderrechtenverdrag voorschrijft. Immers, adoptie betekent het doorsnijden van alle juridische banden met de biologische familie en is daarmee het meest definitieve besluit dat er genomen kan worden in het leven van een kind.

Armoede mag nooit een reden zijn om een kind bij ouders weg te halen en voor adoptie aan te bieden

Een zorgvuldige toetsing of het kind daadwerkelijk in aanmerking mag komen voor adoptie naar het buitenland, is ook in het belang van wensouders. Om een goede start te maken als nieuw gezin moeten ze er op kunnen vertrouwen dat de achtergrond van hun adoptiekind klopt. De meeste kinderen in weeshuizen - wereldwijd 2 miljoen - zijn namelijk helemaal niet adopteerbaar: ze hebben ouders en familie die wel voor ze zouden willen zorgen, maar dat niet kunnen. Vanwege armoede zitten ze tijdelijk in een tehuis. Dat is in veel culturen gebruik: (arme) gezinnen leunen op een complex web van uitgebreide familie, de gemeenschap en residentiële zorg, terwijl kinderen deel blijven uitmaken van de familie. Door de hoge kosten om een kind te adopteren is er een dunne scheidingslijn tussen adoptie en kinderhandel. Iederéén - bemiddelaars, advocaten en tehuizen - verdient aan de adoptieprocedure, behalve meestal de biologische ouders.

Maar is niet ieder kind beter af in een welvarend gezin? Deze gedachte is niet nieuw. Nog maar één generatie geleden plaatsten nonnen in Nederland kinderen van grote arme gezinnen uit huis. Ook in Australië gebeurde dat, in totaal moesten 150.000 alleenstaande moeders hun baby afstaan. Besluiten die werden gerechtvaardigd vanuit het 'belang van het kind', maar schadelijke consequenties hadden voor de kinderen wier band met hun biologische familie plots werd doorgesneden.

Kwetsbaarheid Hedendaagse adoptie, bedoeld om kinderen uit armoede weg te halen en ontwikkelingskansen te bieden, kan even schrijnend zijn. Immers, de ellende van achterblijvers - broertjes, zusjes, ouders - blijft bestaan. Het wegnemen van kinderen van arme ouders is misbruik maken van hun kwetsbaarheid. Armoede mag nooit een reden zijn om een kind bij ouders weg te halen en voor adoptie aan te bieden, zoals ook het VN-Kinderrechtencomité nog eens expliciet benadrukt. Er moet meer worden geïnvesteerd in armoedebestrijding en in goede systemen van kinderbescherming, zodat zij zelf voor hun kind kunnen blijven zorgen. Het is onacceptabel om weg te kijken van deze kant van de adoptieprocedure. Zolang de achterkant - de situatie in landen waar kinderen vandaan komen - niet optimaal functioneert is de kans te groot dat een kind onrechtmatig wordt geadopteerd. In de landen van herkomst zijn investeringen in jeugdzorg nodig én betere controles. Als dit lukt, kunnen we een einde maken aan de pijnlijke vragen over herkomst van kinderen. Dat is in het belang van de wensouder en adoptiekind. Jolijn van Haaren is kinderenrechtendeskundige bij Unicef Nederland

