Kilheid en intimiteit houden elkaar in de houdgreep

In plaats daarvan zie je alleen tabellen met cijfers. Eén daarvan is het registratienummer van de student, de andere weerspiegelen zijn resultaten. 'Kil' is het minste wat je ervan zeggen kunt.

Lees verder na de advertentie

Ongetwijfeld zijn er voor die anonimisering goede redenen geweest. Wie het op zijn tentamens keer op keer slecht doet, meent op zo'n lijstje al snel publiekelijk aan de schandpaal te worden genageld. Onderwijsinstellingen proberen voor hun pupillen zo aanmoedigend mogelijk te zijn, dus wordt hun een dergelijke blamage zoveel mogelijk bespaard. Dat ook de bollebozen daardoor geen gezicht kunnen krijgen, neemt men op de koop toe.

Stu­die­re­sul­ta­ten worden beschouwd als persoonlijke aan­ge­le­gen­he­den die niet zomaar thuis horen in het publieke domein

Studieresultaten worden beschouwd als persoonlijke aangelegenheden die niet zomaar thuis horen in het publieke domein. Je zou ze kunnen vergelijken met medische gegevens of de manier waarop er vandaag de dag over de godsdienst wordt gedacht. Dat hoort allemaal tot de privé-sfeer, veilig achter de voordeur.

Vergezocht is die vergelijking niet. Op de werkvloer wordt de reden waarom iemand tijdelijk niet komt opdagen al evenzeer met geheimzinnigheid omgeven. Stond voorheen op het absentielijstje nog gewoon 'ziek' of 'doktersbezoek', nu staat er alleen maar 'afwezig' - zo vertelde iemand mij laatst. Ook nu uit naam van de persoonlijke levenssfeer.

Vooral dat laatste pakt nogal eens averechts uit. Vroeger wilde een collega bij een ziektemelding nog wel eens bellen met de vraag of er misschien hulp nodig was en of het al wat beter ging, zo vertelde mijn informante. Tegenwoordig is het maar gissen waarom iemand er die dag of week niet is. Voor je het weet komt dan de geruchtenmachine op gang, en ben je met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de regen in de drup.

Dramatisch is dat allemaal niet. Maar het verraadt wel een rare kronkel in onze maatschappelijke omgang. Aan de ene kant klagen we steen en been over de kilheid van de samenleving. En aan de andere kant zijn we de persoonlijke intimiteit zozeer gaan verabsoluteren dat diezelfde kilheid er wel het resultaat van moest zijn.

Alleen in de private sfeer is iemand nog wie hij is

Houdgreep Zo drijven die twee sferen steeds verder van elkaar weg en houden ze elkaar tegelijk in een houdgreep. Wat de één steeds verbetener opeist, geeft de ander steeds opgeluchter prijs. Alleen in de private sfeer is iemand nog wie hij is. In de openbare ruimte is hij een anonymus, die steeds meer gaat lijken op de nondescripte burger van de staat voor wie iedereen grondwettelijk gelijk - en dus ook uitwisselbaar - is. De sociale ruimte is altijd een middengebied geweest tussen die twee, waarin het ongedwongen 'jezelf-zijn' in balans gehouden werd door de formele omgangsregels van het maatschappelijk verkeer. Dat vereiste nogal wat evenwichtskunst, want in zo'n gemengd regime moeten strikte voorschriften wijken voor het fingerspitzengefühl van beleefdheid en tact. Die laatste zijn enigszins uit de mode geraakt toen 'jezelf-zijn' werd omgevormd tot 'zeggen wat je denkt en doen wat je wilt'. Van de weeromstuit werd de openbare ruimte in dezelfde mate volgeplempt met almaar gedetailleerder wetten en gedragsvoorschriften. Voor advocaten is dat ongetwijfeld een paradijs, net als voor de grote-bekken die de hele wereld als hun huiskamer beschouwen. De rest ziet met lede ogen aan hoe wat ooit een menselijke ruimte was langzaam tussen die twee wordt geplet.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.