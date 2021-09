Kijkt Mart Smeets vandaag naar de basketballers in de finale tussen Oranje en China?

Je hebt devoten, die motorherrie als liturgisch gezang in de oren klinkt en die morgen de grote mis van Zandvoort voor geen goud zouden willen missen. Zij zouden desnoods een bord gekonfijte rugstreeppadden en zandhagedissen kunnen verorberen.

Donderdagochtend zat ik ook gebiologeerd naar mijn tv-scherm te schreeuwen, maar dan voor een rollend ballet tussen twee hangende baskets. Voor het eerst zond de NPO live een paralympische wedstrijd uit van vrouwenrolstoelbasketbal: de halve finale tussen Nederland en Duitsland.

Wat een bloedstollende carrousel

Wie nog durft te zeggen dat paralympische sport onaantrekkelijk is, moet verplicht de finale volgen tussen de oranje leeuwinnen en China, die vandaag ook live wordt uitgezonden. Wat een bloedstollende carrousel van botsend metaal en spieren was de halve eindstrijd! Soms zag je hoe een gevallen speelster na een botsing in een flits op eigen kracht haar stoel rechtop zette, om vervolgens als een bezetene opnieuw achter de bal aan te jagen. Moed, snelheid en precisie lijken de driemachtenleer waarop deze tak van sport stoelt.

Terwijl de overwinning door een jubelende oranje kluwen van armen en hoofden werd bezegeld, werd ik plots teruggeworpen naar de Paralympics van Sydney, begin deze eeuw. Ik trainde in die tijd op de atletiekbaan van Rotterdam samen met een aantal atleten met beperkingen en was geregeld getuige van hun frustratie. Ze vonden dat hun sport veel te weinig in de media en op tv kwam.

Enkele jaren later zou presentator Mart Smeets op een furieuze en weinig invoelende manier dit karige beleid van de NOS rechtvaardigen. In een talkshow verklaarde hij: “Paralympics gebeuren geheel buiten ons zichtveld. Wij vinden dat eng, we vinden mensen met een gebrek eng, daar willen wij niet naar kijken, dat interesseert ons niet. De kijkcijfers zijn ontzettend tegenvallend.”

Kolkend bloed en rauwe vocabulaire

Maar terug naar de Paralympics van Sydney. Toenmalig Trouw-hoofdredacteur Jaap de Berg legde toen in de krant uit dat de summiere berichtgeving hierover in Trouw kwam door een gebrek aan belangstelling van de lezers.

In die tijd bezat ik nog voldoende kolkend bloed en rauw vocabulaire om een woest stukje in oververhitte modus tegen die arme hoofdredacteur te plegen. Ik vroeg ook de lezers mijn column naar hem op te sturen als daad van protest. Er kwamen er een stuk of 800 terug.

Gisteren las ik, enigszins gegeneerd, mijn filippica’s van toen terug en het hoofdredactionele antwoord hierop. Dat ik er toen niet uitgebonjourd werd, siert Jaap de Berg. Ook siert hem het feit dat hij zijn toch gepeperde antwoord deze titel gaf: ‘Ik heb me vergist’.

De tijden zijn veranderd. De NPO schenkt dagelijks ruime aandacht aan Tokio en Trouw plaatst veel prachtige reportages en beschouwingen over de Paralympics. Nederland staat met 23 gouden medailles op de zesde plek (!) in het landenklassement en wie weet zal oud-basketballer Mart Smeets vandaag om 13.15 uur voor zijn tv-scherm zitten om live de finale tussen Oranje en China te volgen.

