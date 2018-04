Kijk uit met volmacht aan Milieudefensie

De vereniging Milieudefensie begint een juridische procedure tegen Shell met betrekking tot de rol van het bedrijf in relatie tot de klimaatverandering. Milieudefensie nodigt iedereen uit om naast haar op te treden als mede-eiser(es) in deze procedure. In de toelichting op de website zet Milieudefensie uiteen wat de inhoud en strekking zijn van de volmacht die mede-eisers hiertoe aan de vereniging verlenen. Met die volmacht geeft u Milieudefensie verregaande toestemming om namens u te procederen in deze zaak. Zo'n volmacht is niet zonder gevolgen. Weest u zich bewust van de mogelijke gevolgen van uw toestemming.

Lees verder na de advertentie

Milieudefensie kan op basis van uw volmacht ook een procedure aanhangig maken voor een gerecht in bijvoorbeeld Londen of New York

De door u te verlenen volmacht is onherroepelijk: "Ik verleen aan Milieudefensie ook een onherroepelijke volmacht om (...)". Eenmaal verleend blijft verleend. Het is in beginsel niet mogelijk om de verleende volmacht in te trekken. Ook als Shell bijvoorbeeld tegemoet komt aan de eisen van Milieudefensie, of deze vereniging neemt standpunten in waarmee u het oneens bent, blijft u gebonden aan uw instemming. Wilt u afhaken als Milieudefensie in het ongelijk is gesteld, dan is dit volgens de tekst van de volmacht niet mogelijk.

U 'tekent' bovendien om als mede-eiser op te treden in alle mogelijke procedures: "Ik verleen aan Milieudefensie ook een onherroepelijke volmacht om (...) en het wel of niet instellen van hoger beroep. Ik verleen ook volmacht om namens mij de procedure voort te zetten en de nodige procesbeslissingen te nemen in het geval dat Milieudefensie niet-ontvankelijk verklaard wordt, of om andere reden niet (meer) als belanghebbende partij aan de procedure kan deelnemen."

Shell is een internationaal bedrijf. In de volmacht staat niet vermeld dat deze alleen geldt voor procedures in Nederland. Milieudefensie kan op basis van uw volmacht ook een procedure aanhangig maken voor een gerecht in bijvoorbeeld Londen of New York. Andersom kan Shell ook besluiten om een buitenlandse rechter te benaderen als het van mening is dat zijn belangen bij een buitenlandse rechter beter gewaarborgd zijn. Wellicht wordt u dan ook door Shell in de procedure betrokken, u bent immers procespartij. Hoe een buitenlandse rechter omgaat met uw positie als mede-eiser moet u dan maar afwachten. Uw onherroepelijke volmacht kan zo verworden tot een blanco volmacht.

Volwaardig deelnemer Als mede-eiser bent u volwaardig deelnemer in de juridische procedure. U ondersteunt de procedure en u wordt aangemerkt als eisende partij. Weet u eigenlijk waarvoor u toestemming heeft gegeven? Nee, want u bent onbekend met de inhoud van de dagvaarding (de procesinleiding), de inhoud van de te wisselen processtukken en de inhoud van een eventueel te voeren procedure in hoger beroep of een andersoortige procedure. Misschien dat Milieudefensie u via een website op de hoogte houdt, maar dit zal dan achteraf zijn. U verbindt uw naam en toestemming dus aan vooraf onbekende standpunten en proceshandelingen. Als de rechter een streep door de procedure zet of Milieudefensie in het ongelijk stelt, kan de vereniging met uw volmacht andere procedures voeren, al dan niet in hoger beroep. Uw volmacht geldt dus niet enkel voor de procedure bij de rechtbank, maar blijft mogelijk procesjaren geldig, ook als (uw) omstandigheden zich wijzigen. Uw volmacht geldt trouwens niet voor schikkingen, alleen voor procesbeslissingen. U bent bovendien niet anoniem; uw naam en woonplaats worden vermeld in de dagvaarding: "Ik geef Milieudefensie toestemming om mijn volledige naam en woonplaats als mede-eiser te vermelden in de dagvaarding (...)". Uw persoonsgegevens kunnen voor onbepaalde tijd door Milieudefensie worden gebruikt en u heeft in beginsel geen recht om deze gegevens te laten verwijderen uit de bestanden van de vereniging: "Verder stem ik ermee in dat de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen door Milieudefensie gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden van de volmacht (...) maar dat ik Milieudefensie gedurende de looptijd van de onherroepelijke volmacht niet kan verzoeken om intrekking van de toestemming of het wissen van de persoonsgegevens of het beperken van de opgegeven persoonsgegevens omdat die voor het uitvoeren van de volmacht noodzakelijk zijn (...)". De tekst van de volmacht roept de nodige juridische vragen op Het is zeer de vraag of dit in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens en de nieuwe regelgeving over bescherming van persoonsgegevens. Met name de voorwaarde dat uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd ('gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden van de volmacht') bewaard worden en ook niet gewist kunnen worden, roept vraagtekens op. Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, de kosten. Hierover meldt Milieudefensie: "Ik ben ermee bekend dat mij geen kosten in rekening zullen worden gebracht met betrekking tot de rechtszaak, ongeacht de uitkomst in het vonnis van de rechter (...)". Hierin kunt u lezen dat u, behalve uw donatie, niet opdraait voor andere kosten in verband met de rechtszaak. Zo zal de vereniging dit ook bedoelen. Maar, gaat het hier alleen over de rechtszaak bij de rechtbank, of ook over het hoger beroep en/of voortzetting van de zaak bij andere gerechten (zoals vermeld in de volmacht)? De tekst spreekt van vonnis, maar in hoger beroep is geen sprake van een vonnis, maar van een arrest. Wees erop bedacht dat dit een afspraak is tussen u en Milieudefensie. Shell, een rechter of een mogelijk andere procespartij hebben niets met deze afspraak te maken. U leest niet dat de rechter u niet mede kan veroordelen in de kosten van een procedure. Als - in beginsel - volwaardige procespartij kunt u veroordeeld worden in de proceskosten en kunnen deze ook op u worden verhaald door de andere procespartij. Of de soep zo heet wordt gegeten, is dan natuurlijk maar de vraag, maar de volmacht laat deze mogelijkheid wel open. De tekst van de volmacht roept de nodige juridische vragen op. Wilt u Milieudefensie steunen, dan is het de vraag of u dit op deze wijze moet doen, omdat het verlenen van een onherroepelijke volmacht vergaande langdurige consequenties voor u kan hebben.

Lees ook: 'Shell ligt op ramkoers met het klimaat' Milieudefensie spant een rechtszaak aan tegen Shell. Daarmee wil de milieuclub bereiken dat het olie- en gasconcern zijn beleid aanpast en stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade.