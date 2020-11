Kijk live mee met het columnistenfestival

Altijd al iets willen vragen aan Sylvain Ephimenco? Of een andere columnist van Trouw? Dat kan op het columnistenfestival op zaterdag 21 november.

Op zaterdag 21 november vindt het Trouw Columnistenfestival in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam plaats. Het festival is dit jaar anders dan andere jaren. In een kleine, intieme setting ontvangen we jouw favoriete columnisten. Zij vertellen over de keuze van hun thema’s en hoe ze aan kijken tegen actuele zaken als de coronacrisis, de discussie rondom Black Lives Matter en de komende verkiezingen van de Tweede Kamer. Met een live videoverbinding spreken we met columnisten thuis en krijgen we een kijkje achter de schermen.

De volgende columnisten maken hun opwachting: Beatrijs Ritsema, Babah Tarawally, Bart Zuidervaart, Maaike Bos, Nelleke Noordervliet, Pieter Geenen, Rosita Steenbeek, Stijn Fens, Sofie Govaert en Sylvain Ephimenco.

Stel uw vraag via de livechat

Net als de voorgaande jaren bieden we u de gelegenheid om uw vragen aan de sprekers voor te leggen. Ombudsman Edwin Kreulen ontvangt uw vragen en speelt de leukste vragen door aan de presentator Wilfred Scholten. Dat doen we dit jaar via de chat van Zoom, die vindt u via deze link

Klik op de link en typ uw vraag. Zet daarbij uw naam en woonplaats en door wie u de vraag wilt laten beantwoorden. Uw vraag wordt live in de uitzending beantwoord. Vindt u het leuk om hierbij in beeld te komen, zet dan uw camera aan.

Meekijken kan via onderstaande livestream. Doet de video het niet? Klik dan hier.

Fan van stripheld Anton Dingeman? In onderstaande video vertelt tekenaar Pieter Geenen over zijn werk.