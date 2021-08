Kijk eens naar Israël voor het oplossen van de klimaatcrisis

Het IPCC-rapport moet voor ons allemaal een serieuze waarschuwing zijn. We moeten onze levenswijze veranderen en overstappen op een levensstijl en economie die het klimaat, de natuur en het milieu van de planeet aarde ondersteunt – niet verstoort.Verandering is echter moeilijk en we hebben succesverhalen, manieren om van elkaar te leren, en ook technologieën nodig die ons helpen om de uitstoot van broeikasgassen door de mensheid tegen 2030 te halveren en tegen 2050 naar een emissievrije economie te gaan.

Als je rondkijkt voor inspiratie, zie je dat Israël zich onderscheidt. In de afgelopen decennia heeft het geleerd landbouw te bedrijven in de woestijn, 90 procent van zijn afvalwater te recyclen en drinkwater te ontzilten. Het heeft oplossingen ontwikkeld voor opwekking en opslag van energie, ontwikkelde een baanbrekende industrie van dierlijke eiwitvervangers en weet bossen te behouden in droogteperiodes. Het land is een levend laboratorium voor de ontwikkeling van praktische oplossingen voor de klimaatcrisis.

Alternatieven voor vlees, melk en eieren in laboratoria zonder uitstoot van broeikasgassen

De klimaatinnovatie van Israël kan de hele wereld helpen de capaciteiten te ontwikkelen die nodig zijn om aan te passen aan de klimaatcrisis. Neem de ontwikkelingen binnen onderzoeksinstituten en bedrijven op het gebied van dierlijke eiwitvervangers. Alternatieven voor vlees, melk en eieren worden geproduceerd in laboratoria met methoden die bijna geen broeikasgassen uitstoten en waarmee landbouwgrond kan worden vrijgemaakt voor ecologisch herstel en herbebossing. Deze technologieën effenen ook de weg voor wereldwijde voedselzekerheid in een tijd van klimaatcrisis.

Klimaatinnovatie is ook hard nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze biedt oplossingen op het gebied van energieopslag in perslucht, energieopwekking uit zeegolven, het gebruik van geavanceerde computerhulpmiddelen voor energiebeheer en zoveel meer.

Als we de klimaatcrisis willen overwinnen, moeten we met elkaar samenwerken. Het is vandaag voor iedereen duidelijk dat geen enkel land, hoe sterk en ontwikkeld ook, deze ongekende crisis alleen aankan. We moeten alle krachten bundelen om dit enorme schip dat planeet Aarde is – waar we allemaal op leven – naar een veilige kust te leiden. Dat kan alleen door samen te werken, informatie en ervaring te delen en elkaar te ondersteunen. Israël is bereid om zijn deel van de ervaring bij te dragen, maar ook om te leren van de ervaringen van anderen.

VN hopen dat landen eindelijk klimaatcrisis aanpakken, of de huidige rampen zullen kinderspel blijken

Het extreme weer kan landen aansporen om ferme klimaatmaatregelen te nemen, hopen de VN. Zo niet, dan kunnen de overstromingen, droogte en bosbranden kinderspel blijken bij later onheil, voorziet het klimaatpanel IPCC.