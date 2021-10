Kijk eens met ‘praktische wijsheid’ naar al die overheidsregels waar burgers de dupe van zijn

Alle democratieën hebben op den duur de neiging om in verval te raken, stelde politicoloog-filosoof Francis Fukuyama. Het hoeft niet te gebeuren, maar die neiging is er omdat een democratie afhankelijk is van een goed evenwicht tussen een sterke staat, een betrouwbare rechtsorde en democratische verantwoording door bijvoorbeeld verkiezingen. Een democratie verzwakt als dit evenwicht uit balans raakt.

Ik moest eraan denken toen ik het opiniestuk van Bert de Vries in Trouw las, waarin hij betoogt dat overheidsjuristen Nederland onbestuurbaar maken. Nederland is een land met ingewikkelde en gedetailleerde wetgeving. Daar kunnen alleen (overheids)juristen mee overweg en zij volgen ellenlange procedures om alles volgens de wet uit te voeren en geen ongewenste precedentwerking te scheppen. Daar zijn de burgers de dupe van, aldus De Vries.

Dit is een van de gevaren waar Fukuyama voor waarschuwt. De bedoeling van de wet is om de normen van de samenleving vast te leggen en transparant te maken. Het ontwikkelen van procedures is bedoeld om de wet zo uit te voeren dat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld. Maar het zijn volgens Fukuyama vaak de procedures die beslissend zijn en niet de gerechtigheid die eraan ten grondslag ligt.

Juridisch systeem is duur en traag

Het resultaat is een juridisch systeem dat zowel duur als traag is, en vooral ten dienste staat van welvarende en assertieve mensen die de regels kennen. Onwetende en onvermogende burgers horen daar niet bij. De slachtoffers van de aardbevingen in Groningen – het voorbeeld van De Vries – en van de toeslagenaffaire is geen recht gedaan. Hoeveel jaar duurt het nog voordat de overheidsjuristen weten welke procedures zij zullen volgen en wat mag de burger daarvan verwachten?

Steeds vaker klinkt de roep om meer ruimte voor de ‘menselijke maat’. In de praktijk lijkt het te betekenen dat je meer ruimte geeft aan de gevoelens van burgers (of ‘klanten’) of dat je de regels beter aan hen uitlegt. Maar de wirwar van regels en regelgeving blijft de norm.

Het antwoord van De Vries is dat je overheidsjuristen een minder dominante rol laat spelen in de uitvoering van besluiten en dat bestuurders zich laten leiden door andere afwegingen dan de logica van de rechtsgeleerden. Ik vraag me echter af of de overheidsjuristen de hoofdverantwoordelijken zijn. Het is vooral de politiek die aanstuurt op nieuwe regelgeving. Het zijn met name de parlementsleden en bewindslieden die willen scoren, die regels aanpassen onder druk van lobbyisten, met weinig oog voor de praktische uitvoerbaarheid van de regels die burgers treffen.

Verstikkende regelgeving funest voor legitimiteit van bestuur en politiek

Maar overal – in de politiek, de rechterlijke macht, wellicht ook de ambtenarij – is er te weinig oog geweest voor de wijze waarop regels de rechtsstaat ook kunnen ondermijnen. Niemand wil een willekeurige toepassing van de wet, maar verstikkende regelgeving is net zo funest voor de legitimiteit van bestuur en politiek.

Een mede-historicus wees mij onlangs op een TED-talk van psycholoog Barry Schwartz, die een pleidooi houdt over het buigen van regels. Verwijzend naar Aristoteles pleit hij voor ‘praktische wijsheid’, waarin ervaring, inzicht en de wil om het goede te doen onderdeel zijn van besluitvorming. De regels vormen het startpunt, behoren gevolgd te worden, maar ze zijn er voor de mensen. Een persoon met ‘praktische wijsheid’ weet wanneer het toepassen van de regels onzinnig of schadelijk is.

Soms worden werknemers gedwongen om regels te volgen, waar ze niet van mogen afwijken. Zo kunnen ze ook de problemen niet aankaarten en dat zou moeten veranderen. Schwartz hoopt op de opkomst van ‘system changers’, die denken vanuit de noden van mensen en alternatieven bedenken als de vastgestelde kaders niet passend zijn; professionals die ‘praktische wijsheid’ kunnen toepassen.

Er staat wat op het spel. Niet alleen het welzijn van burgers die verstrikt raken in regels, maar ook de gezondheid van onze democratie en het vertrouwen dat mensen hebben in de democratische rechtsstaat. De neiging van politici en juristen is vaak geweest om alle problemen op te lossen met meer regels. Het is hoog tijd dat er meer ruimte komt voor praktische wijsheid.