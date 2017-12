Kiest Tweede Kamer voor PrEP, dan wordt hiv-besmetting zeldzaam

Terecht lopen beide partijen vooruit op het te verwachten advies van de Gezondheidsraad dat al lange tijd op zich laat wachten. De aanhoudende besluiteloosheid doet vermoeden dat de late komst van dit rapport deel uitmaakt van een politieke strategie, in plaats van een maatschappelijk verantwoorde keuze.

De feiten over PrEP zijn kristalhelder. Het werkt. Goede inname reduceert de kans om hiv te krijgen tot bijna nul. Met adequate medische begeleiding bestaan er geen risico's voor de gezondheid van gebruikers. Onder invloed van PrEP-gebruik is in steden als San Francisco, Londen en New York de afgelopen jaren het aantal nieuwe hiv-infecties gestaag en spectaculair gedaald. Ook in Nederland heeft het middel de potentie om als laatste schakel in de keten van samenhangende hiv-preventiemaatregelen ervoor te zorgen dat nieuwe infecties een zeldzaamheid worden. Dit tegenover de huidige realiteit van jaarlijks 900 nieuwe hiv-diagnoses in Nederland. In 2016 waren hiervan naar schatting 500 nieuwe infecties, waarvan 80 procent bij homo- en biseksuele mannen. Elk jaar komen er dus vele mensen bij die de rest van hun leven medicatie moeten slikken, vanwege dat ene moment zonder condoom.

Tegenargumenten

Ondanks de successen van PrEP circuleren er twee hardnekkige - maar weerlegbare - argumenten tegen. Ten eerste zijn er de kosten. De recente media-aandacht voor hoge geneesmiddelenprijzen maakt politieke behoedzaamheid voor nieuwe vergoedingen begrijpelijk. Deze houding echter is juist in dit dossier misplaatst. Het patent op de werkzame medicijnen in de hiv-preventiepil is dit jaar vervallen, waardoor ook generieke versies van PrEP op de Nederlandse markt konden worden gebracht. Dit leidde dit jaar tot een prijsdaling van 550 naar 99,50 euro per maand. Vergoeding en bevordering van laagdrempelig PrEP-gebruik kan hiv-infecties helpen voorkomen en bespaart de maatschappij vele - naar verhouding dure en levenslang noodzakelijke - hiv-behandelingen (ongeveer 1000 euro per maand).

Een tweede argument tegen PrEP is de gevreesde toename van soa's door verminderd condoomgebruik. Binnen de Amsterdamse PrEP-studie blijkt de frequentie van soa's even hoog voor als na het starten van PrEP. De noodzakelijke zorgvuldige medische begeleiding zorgt ervoor dat soa's eerder opgespoord en behandeld kunnen worden. Dit perkt de huidige soa-epidemie juist in.