Kies voor een grondgebonden melkveehouderij

Bij de kabinetsformatie onderhandelen vier partijen over klimaat en veehouderij. Zeker twee opties worden daarbij genoemd: inkrimping van de varkens- en melkveestapel en vergisting van mest. Maar op beide valt het nodige af te dingen.

Dat inkrimping van de veestapel het klimaat zou helpen is een illusie. Zolang het voedingspatroon in Europa niet verandert zorgt dat plan voor méér varkens en koeien elders en dan is de winst voor het klimaat nihil. Van klimaatwinst kan pas sprake zijn als de consumptie van vlees, eieren en/of zuivel vermindert. Maar dat regelen we niet in een regeerakkoord en al helemaal niet als het gaat om de Europese consumptie.

Wel zal krimp helpen om de belasting van het Nederlandse milieu met nitraat, ammoniak, fosfaat en fijnstof te verminderen. Tegelijk is er minder gesleep met veevoer en mest. Daarmee kan het bijdragen aan de circulaire economie, waar milieubeweging, kabinet en bedrijfsleven zich voor inzetten.

Permanent op stal

Ook mestvergisting wordt soms bepleit als bijdrage aan de circulaire economie en de oplossing van het mestprobleem. Het tegendeel is waar, want vergisting haalt een deel van de koolstof in de mest uit de kringloop en zet deze om in methaan. Die kan dan fossiele brandstoffen vervangen en zo de emissie van broeikasgas CO2 verminderen. Probleem: vergisting is alleen rendabel met veel subsidie en de vraag is of dat geld niet beter kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld zonnepanelen op stallen of windmolens op zee. Dan kan er meer koolstof in de mest blijven en worden vastgelegd als organische stof in de bodem. Dat is gunstig voor het klimaat én de bodemkwaliteit.

Ander probleem van een mestvergister is dat deze de veehouder stimuleert om de koeien permanent op stal te houden, want dan kan hij ’s zomers meer mest in de vergister krijgen. Dat staat haaks op de wens van het overgrote deel van de Nederlanders die koeien in de wei willen. Daarom betaalt de zuivelindustrie een hogere prijs voor weidemelk. Mestvergisting doorkruist dat.

De on­der­han­de­laars in Den Haag moeten kiezen voor een grondgebonden melk­vee­hou­de­rij

Vaak wordt gezegd dat we circulaire economie in de veehouderij “in moeten voeren”. Dat klopt maar half, want een groot deel van de veehouderij ís al min of meer circulair. De talrijke bedrijven met een lage of matige veedichtheid, de zogeheten grondgebonden melkveebedrijven, hebben korte kringlopen van stikstof en fosfaat. Koeien eten gras, hun mest wordt gebruikt om gras te laten groeien, enz. Die korte kringlopen moeten we koesteren. Daarom moet in het regeerakkoord komen dat de melkveehouderij grondgebonden blijft.