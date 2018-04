Kies een structurele aanpak voor kwetsbare werknemers

Staatssecretaris Tamara van Ark stuurde op 27 maart een notitie naar de Tweede Kamer waarin zij een uitwerking presenteert van haar voorstel voor invoering van zogeheten loondispensatie in de Participatiewet. De voorgestelde regeling vervangt de huidige regeling voor loonkostensubsidie. In wezen is deze maatregel een herschikking van middelen waarmee het kabinet hoopt meer mensen met een 'vlekje' aan het werk te krijgen.

Lees verder na de advertentie

De zoveelste reparatie van een wet die het fundamentele probleem: inpassen van minder productieve mensen in arbeidsorganisaties, omzeilt. Los van de vraag of looncompensatie helpt - in veel onderzoek wordt daaraan getwijfeld -, is nu de gevolgschade van Van Arks voorstel dat de prikkel om te gaan werken ernstig verzwakt wordt. Immers, werknemers bouwen minder aanvullend pensioen en WW-recht op. Bovendien blijft de werknemer afhankelijk van een uitkering.

Ik pleit voor een meer fundamentele aanpassing die zowel de kwetsbare werknemers helpt, als de ondernemers die van goede wil zijn maar geen rompslomp en risico's willen

Bijkomend gevaar is dat, omdat de uitvoering verlegd wordt van de werkgever naar de kwetsbare werknemer, een groot risico op schulden ontstaat: werknemers krijgen te maken met bijvoorbeeld toeslagen en verrekeningen achteraf met de uitkering. Een woordvoerder van een gehandicaptenbelangenorganisatie nam reeds het woord 'spek en bonen-banen' in de mond bij 'Nieuws-uur'.

Afstand De grote werkgeversorganisaties (VNO-NCW, ABU) zijn voor de nieuwe wetsaanpassing. Voor hen wordt het leven er een stuk gemakkelijker op. Maar bedrijven die in de praktijk met deze mensen werken nemen hier nadrukkelijk afstand van, staat in een recent onderzoek onder honderd van hen door organisatiebureau Capeladvies. Dit alles wil niet zeggen dat ik pleit voor instandhouding van oude regelingen. Net als de staatssecretaris heb ik een groter doel voor ogen. Echter, niet door de taart in kleinere stukjes te hakken. Ik pleit voor een meer fundamentele aanpassing die zowel de kwetsbare werknemers helpt, als de ondernemers die van goede wil zijn maar geen rompslomp en risico's willen. Niet alleen voor de werknemers die minder productief zijn. In het souterrain van de arbeidsmarkt spelen meer problemen die een fundamenteel herontwerp vereisen. We hebben ruwweg een miljoen mensen met een uitkering. Tel daarbij op het aantal mensen dat nu nagenoeg geheel afhankelijk is van laagbetaalde flexbaantjes en die gemiddeld na 23 maanden weer op straat staan. Dat is om en nabij ook een miljoen. De eerste groep kost jaarlijks 34 miljard aan uitkeringen. De tweede groep doet met regelmaat een beroep op de uitkering als gevolg van tijdelijke werkloosheid.