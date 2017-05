KidsRights rangschikt landen op een wel heel vreemde manier

Voormalig kinderombudsman en oprichter van Kids Rights Marc Dullaert licht toe dat dit onder meer komt door de decentralisatie van de jeugdzorg. De meeste media nemen dat zo aan, maar er is wel degelijk reden om enige kritische kanttekeningen te plaatsen bij de KidsRights Index.

Die bestaat pas sinds 2014. Het is nog absoluut geen algemeen nationaal en internationaal erkend instrument, dat als invloedrijk of gezaghebbend wordt gezien als het gaat om rechten en welzijn van kinderen.

De KidsRights Index kijkt op vijf dimensies hoe het ervoor staat met kinderen in een land. In geen enkel land kan voor elk van deze vijf dimensies alle informatie worden verzameld, dus betekent dit dat er altijd gegevens missen voor het berekenen van de score (dit gebrek wordt overigens wel keurig aangegeven). Daar komt nog bij dat de index alleen maar gebruikt maakt van bestaande informatiebronnen, waarbij het niet altijd duidelijk is hoe deze in kwaliteit zich tot elkaar verhouden. Oftewel: de 23 indicatoren die worden gebruikt geven een indruk van objectiviteit, maar kunnen die niet claimen.

Twijfelachtige methodiek

KidsRights meldt op de methodologiepagina op haar website dat de vijf overall dimensies allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar worden gewogen. Of dat een goede manier van doen is, is op z'n minst twijfelachtig te noemen, aangezien dit leidt tot of bijdraagt aan een bij tijd en wijle wel heel bizarre, soms ronduit lachwekkende ranking. Zo staat het Verenigd Koninkrijk op plek 156, een stuk lager dan bijvoorbeeld Syrië op 110 (dat in eerdere versies van deze index overigens nog wel veel beter scoorde dan deze keer; blijkbaar is de oorlog die al vijf jaar bezig nu toch ook doorgedrongen tot de data verzamelaars van de KidsRights Index).

De toelichting van Marc Dullaert en co hierbij mag overigens ook redelijk bizar worden genoemd: "De ranglijst vergelijkt landen in relatief opzicht met elkaar. En daaruit blijkt dat geïndustrialiseerde landen in verhouding weinig investeren in kinderrechten. Armere landen dragen met beperkte middelen relatief veel bij. KidsRights noemt dat alarmerend en vindt dat het rijke Westen leidend zou moeten zijn."