Ketikoti moet (nog) geen nationale feestdag worden

Ketikoti moet een dag blijven van het herdenken van ons gezamenlijke slavernijverleden. Of het een vrije dag moet worden of uitgeroepen tot een nationale feestdag kan pas beantwoord worden als de herdenking van de afschaffing van de slavernij gedragen wordt door brede lagen van de bevolking. En dat is nog niet het geval.

Deze vrijdag wordt op steeds meer plekken Ketikoti gevierd, de Surinaamse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij in 1863. Waar het ooit begon in Amsterdam kan nu in meer gemeenten Ketikoti worden herdacht. Er wordt stilgestaan bij dit grote onrecht uit het verleden en tegelijkertijd de afschaffing gevierd. Het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNSee) meent bij monde van bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer dat Ketikoti ‘voor 80 procent om het herdenken van het slavernijverleden moet gaan en voor 20 procent om het vieren van de afschaffing’. Aandacht voor de doorwerking van het slavernijverleden tot in de huidige generaties wereldwijd is belangrijker dan een feestje. Hedendaags racisme en discriminatie hebben hun wortels in het verleden.

Dit beantwoordt tegelijkertijd de vraag of Ketikoti een vrije dag of een nationale feestdag zou moeten worden, waar verschillende organisaties en gemeenten voor pleiten. Belangrijker is om het verdriet, schaamte en dehumanisering van miljoenen tot slaafgemaakte mensen te herdenken, net als de verantwoordelijkheid hiervoor bij de koloniale machthebbers, kooplieden en overheden uit die tijd. De jaarlijkse Ketikoti-herdenkingen zijn bij uitstek de momenten om dat verleden te markeren. Dat mensen tegelijkertijd de afschaffing willen vieren met muziek, lekker eten en het organiseren van festivals moet zeker niet uit de weg worden gegaan. Belangrijker blijft echter dat scholen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om bekendheid te geven aan het slavernijverleden. Het nog te bouwen Nationaal Slavernij Museum in Amsterdam kan hierbij een grote rol spelen.

De jurist Ludo Grégoire stelde gisteren in een opinie-artikel in deze krant voor om Bevrijdingsdag om te vormen tot een Dag van de Vrijheid of Vrijheidsdag. Daarbij verwijst hij naar rapporten van het Comité 4 en 5 mei en van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Daarmee zou het begrip vrijheid symbool staan voor veel vormen van onvrijheid, zoals oorlog, slavernij, genocide, uitbuiting, mensenhandel, misbruik, enz. Dat is geen goed idee, omdat daarmee de ongekende schaal van terreur, geweld en genocide van de Tweede Wereldoorlog te veel versmelt met andere vormen van onvrijheid. Die kunnen ook verschrikkelijk zijn maar daarvoor is het beter om eigenstandige herdenkingen in het leven te roepen, voor zover dat niet gebeurt.