Kerken, ga vooral door met online vieren

Wie de inderhaast opgetuigde protocollen erop naslaat, zou het zich zomaar kunnen afvragen: zijn er eigenlijk wel mensen die zin hebben om komende zondag weer naar de kerk te gaan? Het mag weer, in groepen van maximaal dertig.

Maar: wie naar de kerk wil, moet eerst reserveren, in hesjes gehesen kerkleden geven aanwijzingen bij het binnentreden en verlaten van de kerk, er moet – uiteraard – onderling afstand worden gehouden, samenzang wordt dringend afgeraden, koffie met een praatje na afloop zit er niet in, of slechts onder strikte voorwaarden. Rituele handelingen, zoals de doop, leken ook moeilijk te worden, maar deze week is afgesproken dat geestelijken de doophandelingen gewoon mogen uitvoeren. Ze hoeven niet – zoals veel voorgangers vreesden – met doopstokken in de weer, om maar die anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. (Onder voorgangers was daar nogal wat chagrijn over: waarom mag de kapper wel twintig minuten aan m’n haar zitten, terwijl ik niet op de vertrouwde manier die korte doophandeling mag verrichten, vroegen ze zich af.)

Maar ondanks al die beperkingen wijst alles erop dat de behoefte om weer naar de kerk te gaan bij veel gelovigen groot is. Uit onderzoek van deze krant bleek dat de samenkomst hevig wordt gemist, en dan vooral de onderlinge ontmoeting, de gemeenschap. Dat is begrijpelijk. In kerkelijke vieringen gaat het om bidden, zingen, preken, maar zeker ook om de ontmoeting. De gemeenschap krijgt daar gestalte en wordt er onderhouden.

De coronacrisis heeft kerken gedwongen tot razendsnelle vernieuwing

Sinds half maart houden de meeste kerken online vieringen, waarbij een klein groepje nog samenkwam in het kerkgebouw, en de rest van de kerkleden op afstand meekeek of -luisterde. Dat doen de kerken behoorlijk goed: het onderzoek van deze krant laat zien dat het aantal kijkers en luisteraars vaak een stuk hoger ligt dan het aantal kerkgangers in normale tijden. De coronacrisis heeft veel kerken noodgedwongen tot een razendsnelle vernieuwing aangezet. En dat lijkt op veel plaatsen goed uit te pakken.

Laat ze vooral met die online vieringen doorgaan. Omdat voor veel kerkelijke gemeenten geldt dat ze meer dan dertig leden hebben, waardoor het gros nog steeds niet naar de kerk kan komen. Omdat blijkt dat de drempel voor de online vieringen een stuk lager ligt dan voor vieringen in het kerkgebouw. Omdat er ook kerken zijn die géén online vieringen hebben, omdat ze daar bijvoorbeeld niet de middelen voor hebben: leden van die gemeenten konden in de afgelopen tijd online uitwijken naar vieringen van andere kerken. En ook omdat het een gemiste kans zou zijn als die ingeslagen weg van online vernieuwing nu alweer zou worden verlaten.

