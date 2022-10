Kerken bieden hulp waar gemeenten weigeren

Terwijl veel gemeenten naar elkaar wijzen als het gaat over asielopvang, bieden de kerken in Nederland aan om een paar duizend vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Een confronterend aanbod, dat in overleg en met financiële steun van het Rijk tot stand is gekomen. Dat de opvang, ook de noodopvang, van asielzoekers ernstig tekortschiet, daarover geen twijfel. De rechter in Den Haag oordeelde deze week dat de Nederlandse staat en het Coa per direct moeten zorgen voor menswaardige noodopvang met slaapplaatsen die veilig zijn, waarbij het sanitair van voldoende kwaliteit is en asielzoekers een maaltijd krijgen die ze van huis uit min of meer gewend zijn. Dat zijn Europese normen. Het zijn niet meer dan basale voorwaarden voor een menswaardig leven.

De zaak was aangespannen door Vluchtelingenwerk Nederland. Nog altijd slapen asielzoekers bij opvangcentrum Ter Apel buiten, nog altijd zijn er klachten over smerig sanitair, over onveiligheid.

Staatssecretaris Van den Burg is van goede wil, maar hij krijgt niet genoeg gemeenten zo ver dat ze met een aanbod komen voor opvang. Hij is afhankelijk van gemeenten die dat vrijwillig doen en dat zijn er te weinig.

Kerken hebben nogal wat Oekraïners opgevangen

De kerken vullen nu het gat dat gaapt tussen wat noodzakelijk is en wat beschikbaar is. In totaal gaat het om 8000 tot 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ook moskeeën doen dat. Het betreft tijdelijke opvang, ook om principiële redenen: de overheid blijft als eerste verantwoordelijk. Het gaat om kleinschalige opvang, in leegstaande huizen, pastorieën en ook bij mensen thuis. Kerken hebben nogal wat Oekraïners opgevangen sinds het uitbreken van de oorlog, en zo laten zien dat ze daartoe bereid en in staat zijn. Het initiatief is van de PKN, andere maatschappelijke organisaties zijn aangehaakt.

Kerken deden altijd al aan maatschappelijke hulpverlening. Die breidde de afgelopen jaren uit. Zo drijven de voedselbanken, met 13.000 vrijwilligers, voor het grootste deel op kerkelijke medewerkers en locaties. Ook zijn schuldhulpmaatjes voor een deel kerkelijk betrokken. Onderzoeksbureau Kaski berekende in 2010 de maatschappelijke waarde van kerkelijk vrijwilligerswerk en kwam toen uit op 400 miljoen euro. Daarbij ging het om zorg voor ouderen, voor mensen met financiële problemen.

Dat kerken nu hulp aan bieden is vooral omdat teveel gemeenten dat botweg weigeren. Gemeenten kunnen vele redenen aanvoeren waarom zij geen opvang kunnen of willen regelen, maar het blijft schandalig. De staatssecretaris kan daarom niet anders dan gemeenten verplichten om mensen op te vangen die gevlucht zijn en die hier asiel zoeken.