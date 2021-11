Kerk is eerder supermarkt dan theater

Kaj van der Plas, predikant te Eelde, vertelde in een interview (Trouw, 4 november), dat de kerkenraad van zijn gemeente in Eelde ervoor gekozen heeft om gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs. Hierbij legt hij uit dat het gepast is om dezelfde regels te laten gelden voor de kerk als voor de horeca en theaters. “Gelijke monniken, gelijke kappen”, zo klinken zijn woorden. Deze vergelijking zegt veel over hoe de kerk zichzelf ziet.

De klinisch psycholoog Abraham Maslow publiceerde in 1943 een artikel met de titel A Theory of Human Motivation. Hoewel hij het woord ‘piramide’ niet één keer gebruikt, legt hij in dit artikel de grondbeginselen voor het fenomeen dat wij nu kennen als de Piramide van Maslow. Hij legt uit dat er verschillende soorten behoeften zijn, en dat deze gerangschikt kunnen worden in termen van noodzaak. De meest noodzakelijke behoeften zijn de fysiologische behoeften zoals water, voedsel en zuurstof. Pas wanneer deze behoeften zijn vervuld ontstaat de noodzaak om in andere behoeften voorzien te worden.

Hoe noodzakelijk is de kerk?

Voor het coronatoegangsbewijs lijkt een vergelijkbare piramide te gelden. Voor noodzakelijke behoeften is zo’n bewijs uitgesloten, maar voor de minder noodzakelijke behoeften laten wij het gelden. Het is nu aan de kerken en andere religieuze instellingen om uit te spreken hoe noodzakelijk zij zijn.

In de Bijbel worden verschillende primaire fysiologische behoeften verbonden met hogere geestelijke of spirituele behoeften. Een van onze primaire behoeften is voedsel. Jezus zei: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (Mattheüs 4:4) Maslow speelt met deze uitspraak door te zeggen dat de mens wel degelijk van brood alleen leeft wanneer er geen brood is. Maar Jezus had veertig dagen niet gegeten toen hij dit zei.

Zo zijn talloze verhalen bekend van mensen die in hongerstaking gaan en zo een hoger doel verkiezen. Jezus laat zien dat er wel degelijk een essentiële relatie is tussen het fysiek en geestelijk noodzakelijke. Het maakt niet zo heel veel uit of wij brood hebben als wij ons niet kunnen voeden met het geestelijk brood; de woorden die klinken uit de mond van God. Wij hebben een diepe nood aan de spirituele, morele en sociale voeding die christenen vinden wanneer ze op zondag als broers en zussen samenkomen in de kerk. Het maakt niet uit hoe groot onze materiële overvloed is, zonder een spirituele tegenhanger raken wij arm en uitgeput.

Noodzakelijke spirituele voeding

Vanuit een christelijk perspectief hoort de kerk zichzelf te zien als de plaats waar mensen deze noodzakelijke spirituele voeding kunnen vinden. Wanneer zij dat niet doet, dan neemt zij zichzelf en de boodschap die zij verkondigt niet serieus. Veel mensen zullen de kerk op gelijke voet plaatsen met het theater en de horeca. Maar wanneer de kerk dat zelf doet, dan verandert zij fundamenteel in haar zelfverstaan. God is dan niet langer de bron en drijfveer voor alles wat christenen doen, maar iets dat christenen er op zondag bij doen, als het hun uitkomt.

Als het aan mij ligt zou de kerk zichzelf mogen vergelijken met de supermarkt, een woning en een familiebezoek. Deze zaken vereisen geen coronatoegangsbewijs, want ze zijn echt noodzakelijk. En daarbij geldt natuurlijk: gelijke monniken, gelijke kappen.

