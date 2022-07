Tijdens mijn vakantie kreeg ik post van Kerk en Vrede, zoals iedereen ‘die op enigerlei wijze reageerde’ op de Open Brief van deze vereniging over de Oekraïne-oorlog. Die verscheen rond Pinksteren, en ik wijdde er toen zijdelings twee zinnen aan. De brief deed mij denken aan de dagen van de DDR-Vriendschapsbeweging, schreef ik.

Dat was misschien niet aardig, maar wel waar. Vanwege het verleden van verschillende ondertekenaars (CPN, Christenen voor het Socialisme) en vanwege de manier van redeneren, die de tekortkomingen en fouten van het Westen aangrijpt om het misdadige karakter van het regime in Moskou als oorzaak van de oorlog te bagatelliseren. Sleutelzin: “Het Westen bleef echter categorisch weigeren Poetin tegemoet te komen”.

Noodzaak tot samenwerking met Rusland

In de toelichting die Kerk en Vrede nu heeft rondgestuurd, wordt deze lijn voortgezet. Men wijst op ‘het geopolitieke spel van de USA’, op de rampzalige westerse oorlogen in Afghanistan, Irak en Libië, op de noodzaak tot samenwerking met Rusland vanwege het klimaat. Allemaal niet per se onterecht, maar toch volstrekt voorbij de kern van de zaak; terwille van de vrede zet men oogkleppen op.

Wat is de kern? In de eerste plaats het imperialistische karakter van Rusland, zowel voor, tijdens als na de Sovjetheerschappij. Voor een groot deel van Oost-Europa zag Moskou nooit meer weggelegd dan de status van koloniën, en Poetin denkt er nog steeds zo over. Daarbij kent hij aan Oekraïne een specifiek ondergeschikte rol toe: dat land heeft in zijn ogen geen enkel bestaansrecht, het is gewoon deel van Rusland. Poetin heeft dit expliciet en uitgebreid uit de doeken gedaan, maar geen woord erover bij Kerk en Wereld. Net zomin als over de verheerlijking van Stalin en de onderdrukking in het Rusland van nu.

Vergeten zijn de vergeefse smeekbedes

Kerk en Wereld doet voorkomen alsof de huidige oorlog de keuze is van Oekraïne en het Westen. Citaat: “Wij maken ons zorgen over het gemak waarmee de oorlog wordt gerechtvaardigd als hét middel om het conflict te beslechten.” Die formulering is bijzonder pijnlijk. Vergeten is de lange tafel waaraan de ene na de andere westerse leider verscheen om met Poetin te spreken, vergeten zijn alle telefonades, vergeten de vergeefse smeekbedes van Zelenski om een ontmoeting. Maar er is geen gemak, er is geen honger naar oorlog, er is slechts de wil een Europees land te helpen zich te verdedigen tegen een agressor.

In 1985 publiceerde Vaclav Havel, toen nog dissident in Tsjechoslowakije, een scherp essay over de westerse vredesbeweging, ik hoop dat ze het bij Kerk en Vrede nog een keer willen lezen. Havel refereert aan München 1938, de buiging van het Westen voor Hitler. En dan schrijft hij: “Als je niet in staat bent in het uiterste geval je leven in te zetten voor de redding van dat leven, dan leidt dit ertoe dat niet alleen de waarde van het leven verloren gaat, maar uiteindelijk en onherroepelijk ook het leven zelf – niet slechts het leven van één, maar van duizenden en miljoenen.”

Voor pacifisme, al dan niet christelijk geïnspireerd, heb ik respect, al kan ik het onmogelijk delen. Maar aanvaard dan de feiten en de consequenties.