Kenniscentrum zorgde voor mythe over vermoeidheidssyndroom

“Wij behoren met dit onderzoek tot de eredivisie, daar is geen twijfel over mogelijk”, pocht medeoprichter Jos van der Meer in het Trouw-artikel van afgelopen zaterdag.

Daar denken veel wetenschappers en kritische beschouwers van onderzoeken van het kenniscentrum toch echt anders over. Zo beweerden onderzoekers van het NKCV in het vaktijdschrift Gedragstherapie dat mensen met dit syndroom die in een beroepsprocedure zitten, zieker worden omdat ze zichzelf zieker denken. Dat is een bewering die absoluut niet wetenschappelijk te noemen is.

De conclusie dat ME/CVS aanstelleritis is, is het directe gevolg van de visie van het kenniscentrum

Die hypothese is namelijk niet te toetsen. Hij kan dus niet bewezen worden maar evenmin weerlegd. Daar is de lijders aan ME/CVS zeker geen dienst mee bewezen. Dat politici, keuringsartsen en arbeidsdeskundigen vervolgens de conclusie trokken dat deze aandoening aanstelleritis is, is het directe gevolg van die visie.

Stress Dat mensen met ME/CVS, die gedwongen zijn tot een beroepsprocedure daar zieker van worden, is een feit. Maar de conclusie die je daaruit kunt trekken, is hooguit dat de stress behorende bij zo’n procedure het verloop van de aandoening in negatieve zin beïnvloedt. Daar valt met alle gedragstherapie van de wereld niets aan te doen. Wat wordt gedragstherapeuten vervolgens aangeraden? Als een cliënt met ME/CVS in een beroepsprocedure zit, dien je de therapie te staken omdat er geen voortgang te claimen valt. Het maakt pijnlijk duidelijk waar het het NKCV om te doen is. Dat is niet om de lijders aan het syndroom te helpen, maar om de status van gedragstherapie te verhogen. Het kenniscentrum timmert al zo’n dertig jaar aan de weg en heeft, helaas, al die tijd alle onderzoeksgeld voor ME/CVS naar zich toegetrokken. Leuk voor die onderzoekers, maar de patiëntenverenigingen waren er minder blij mee. Tekenend is dat het instituut al die tijd heeft geweigerd om in gesprek te gaan met de verenigingen van mensen met ME/CVS. Blijkbaar werd het overbodig gevonden om met ervaringsdeskundigen te overleggen. Dat Hans Knoop (van het kenniscentrum) zich uit de commissie van de Gezondheidsraad heeft teruggetrokken vlak voordat ze advies over ME/CVS uitbracht, zegt genoeg. Hij had ook, net zoals een patiëntenvertegenwoordiger, een minderheidsstandpunt kunnen formuleren.