Ken ik echt mijn lezers na 27 trouwe jaren?

Ongevraagd gleed gisteren een naar beneden zoevende balk op mijn tablet­scherm. Het leek wel het mes van een guillotine. De tekst van de mededeling was kurkdroog, dwingend en dus verontrustend: ‘Je schermtijd was vorige week gemiddeld 5 uur en 55 minuten per dag’. Wat moest ik hier van denken? Mij schuldig voelen? Het tutoyeren impliceerde dat de creatuur die mijn leesgedrag bijhield mij door en door kende. Een soort gezichtsherkenning maar dan op leesafstand opgesteld. Ik hief mijn beide handen in de lucht en besloot alles op te biechten.

Ja, ik geef toe dat ik veel lees. Veel voor mijn werk en ook voor eigen genot. En in die zes uur tablet zijn papieren boeken en laptopuren niet meegerekend. Ik ben nu de pensionadoleeftijd hard aan het naderen en zo te zien neemt het leesgedrag toe met het omhoog klauteren der jaren. Mijn dochters, beiden in de dertig, moeten nog hun eerste krantenabonnement afsluiten en de laatste column van mijn hand die ze hebben gelezen moet wel uit de slag bij Heiligerlee dateren.

Die trancherende balk viel juist op het moment dat ik aan de column van Marijn de Vries begon. De titel intrigeerde: ‘Voor wie ik deze column schrijf’. Eerst voor haar moeder, verklapte Marijn. En ik? Kende ik echt mijn lezers na 27 Trouw-jaren? De columniste stelde in haar stuk dat haar moeder een ‘echte Trouw-lezeres’ is die met haar zeventig jaar ‘voldoet aan het profiel van de gemiddelde Trouw-abonnee’. O ja? Het was me wel opgevallen dat abonnees die bij ieder Trouw-lezersfestival naar mijn elucubraties kwamen luisteren, even grijs waren als ik.

Galopperen door het internet

Maar toch. Ik sprong op mijn witte paard en begon dwars door het internet te galopperen, op zoek naar antwoorden. Bij Journalismlab.nl vond ik analyses en grafieken uit 2013 die het vingerwerk van Marijn minder nat doen lijken dan op het eerste gezicht. Wat blijkt? Dat Trouw-lezers de oudste zijn vergeleken met alle andere dagbladen. Gemiddeld is in Nederland de krantenlezer 48 jaar maar bij ons zeven jaar ouder. Nog geen zeventig misschien maar in de analyse wordt gesuggereerd dat abonnees ouder zijn dan de gemiddelde lezer die niet per se via een abonnement leest. Maar ook is Trouw de enige krant in dit land die zijn omvangrijkste lezersgroep bij de categorie 65 plus haalt. Dit is met bijna 40 procent ruim twee keer zo groot als het landelijke gemiddelde.

Misschien moet ik voortaan hiermee rekening houden. Een oudere lezer wil niet door de waan van de dag gebruuskeerd worden, hecht aan het behoud van verankerde waarden waarvoor hij soms zelf heeft gestreden, klaagt vaak bij de ombudsman over anti-Zwarte Piet-artikelen; maar die Trouw-lezer blijkt ook een rasoptimist en ‘bovengemiddeld’ gelukkig over zijn eigen leven (brief van de hoofdredactie, maart 2017). Wel fijn allemaal dat we al veel lezend vrolijk stokoud gaan worden. Maar op deze manier is er op den duur geen Trouw meer. Dus beste lezers, als u uw (klein)kinderen op het lezen van deze krant attendeert, ga ik proberen mijn dochters een abonnement aan te smeren.

