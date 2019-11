Kauwen, smakken, slikken: mag je eten tijdens het telefoneren?

Beste Beatrijs,

Dit is me nu al twee keer overkomen. Ik had een telefonische afspraak met iemand over toekomstige samenwerking. Beide keren had ik de mensen met wie ik belde niet eerder ontmoet. Tijdens deze, toch belangrijke, zakelijke gesprekken, ging de persoon aan de andere kant van de lijn iets opeten, met alle geluiden van dien (kauwen, mompelen, hier en daar wat smakken, en – niet te vergeten – doorslikken). Omdat het ging om een professioneel gesprek met iemand die ik nog niet kende, wilde ik niet meteen kritiek geven, want ik durfde de nog prille werkrelatie niet op scherp te stellen. Maar ik vond het wel respectloos. Wat zegt etiquette over eten aan de telefoon?

Bellen en eten tegelijk

Beste Bellen en eten tegelijk,

Eten onder het telefoneren is een no go. Dat is een duidelijke regel die in het verlengde ligt van ‘niet met volle mond spreken’. Door de telefoon worden kauw-, smak- en slikgeluiden versterkt, wat ze veel irritanter maakt dan wanneer mensen in levenden lijve met elkaar aan tafel zitten. Het is lastig om er iets van te zeggen, wanneer u met een onbekende belt. Bij een zakelijk gesprek, waarin u een vragende positie verkeert, bijvoorbeeld om een opdracht te verwerven, valt het af te raden om er negatief commentaar op te geven. Gebeurt het tijdens een telefoongesprek met een bekende, kunt u zeggen: “Zal ik straks even terugbellen? Ik wil je niet storen bij het eten.”