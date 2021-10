Kapotte polsen, knieën, benen: wielrennen is gekkenwerk geworden

De valpartijen tijdens Parijs-Roubaix laten zien dat wielrenners te weinig beschermd zijn. Hulpmiddelen zijn nodig, schrijft bewegingswetenschapper Ludo Grégoire.

In Kick Hommes’ mooie verslag van Parijs-Roubaix (Sport, 4 oktober) lezen we: ‘heroïscher dan gedacht’, ‘droom en nachtmerrie tegelijk’, ‘iedereen had fysiek ergens last van’. En we lezen vragen als: was dat verantwoord? Veilig? Gekkenwerk in de wetenschap dat er slachtoffers zouden vallen? Annemiek van Vleuten had op zaterdag bij de vrouwen de grootste schade: een schouderbreuk én een gecompliceerde bekkenbreuk. Na de winst op het WK gemengde ploegentijdrit (22 september) meldde Tony Martin te stoppen met wielrennen ‘om te ontsnappen naar een veiliger leven’. Hij verwijt de organisaties van wielerwedstrijden dat de veiligheid niet verbetert. Lees: haakse bochten bij de finish, te weinig hekken, te veel renners, ongeschikt parcours.

Terechte verwijten, tegelijkertijd blijft de grotere kwestie onderbelicht dat ons lichaam niet gemaakt is voor de omstandigheden tijdens de koers. Al jarenlang zien we de gevolgen van de combinatie van zwaartekracht en snelheid: bekkenbreuken, gebroken knieschijven, polsbreuken, totaal ontvelde armen, heupen, billen en benen, gebroken sleutelbeenderen. Ons lichaam is nu eenmaal niet voorzien van bumpers, kreukelzones en airbags.

Helmplicht

De enige echte maatregel die genomen werd, is de helmplicht. Daarvoor was een drama nodig: de Italiaanse renner Fabio Casartelli, die tijdens de vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk van 1995 dodelijk ten val kwam – op 24-jarige leeftijd. Hij was niet de eerste en ook niet de laatste. Je kunt erop wachten: Russisch roulette op de fiets.

Ook de talloze valpartijen met minder dan dodelijke afloop schreeuwen om maatregelen. In veel andere sporten waarbij sprake is van verhoogd risico op lichaamsletsel (BMX, American Football, skeeleren, ijshockey) is verplicht gebruik van lichaamsbeschermende attributen heel gewoon. Bij het wielrennen moet je denken aan polsbescherming, schouder- en rugbescherming, elleboogsbescherming, kniebescherming, bekken- en heupbescherming. En kevlarkleding tegen die vreselijke schaafwonden.

Dat alles zal zeker ten koste van de snelheid gaan, maar dat geldt ook voor andere snelheidsbeperkende wedstrijdregels. Wanneer de genoemde maatregelen voor het hele peloton verplicht zouden zijn, houd je een gelijk speelveld. Het zou niet alleen de misselijkmakende beelden bij valpartijen verminderen, het zou ook een ‘wapenwedloop’ bewerkstelligen tussen de producenten van dergelijke attributen.

