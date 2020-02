Kan ik een schenking van een demente vrouw accepteren?

Beste Beatrijs,

Ik ben een vrouw van begin zestig en zorg regelmatig voor een dame van 87 met beginnende dementie. Twee jaar geleden ben ik met haar in contact gekomen en het klikte heel goed tussen ons. Ik ben erg op haar gesteld. Voor een deel krijg ik betaald voor mijn mantelzorgwerk. Daarnaast doe ik ook een deel vrijwillig, zoals de boodschappen of gezellig even samen op stap. Ik hoef niet overal geld voor, ik vind dat zorg voor een ander ook uit je hart mag komen.

Onlangs zei ze dat ze mij een bedrag van 400 euro wil schenken om mij te bedanken voor alle goede zorgen. Het vooruitzicht van zoveel geld bezwaart me. Des te sterker omdat zij haar kinderen niet wil inlichten over deze schenking. Zij zegt dat ze zelf beslist wat ze met haar geld doet. Ik heb geweigerd, maar zij blijft erop terugkomen, waarop ik zei dat het goed was op voorwaarde dat zij de kinderen inlicht. Ik wil absoluut niet dat iemand denkt dat ik misbruik maak van de situatie. Het contact tussen mij en haar kinderen is goed. Ze wonen beiden ver weg. Regelmatig bellen of appen we even over hoe het gaat met hun moeder. Achter haar rug om de kinderen inlichten over het plan van hun moeder vind ik bezwaarlijk, omdat dat onze vertrouwensband schaadt. Toch zit het me niet lekker. Kan ik zo’n schenking überhaupt wel accepteren? En wat als zij ‘vergeet’ dit bij de kinderen te melden?

Een gevaarlijke schenking

Beste Een gevaarlijke schenking,

Ik denk dat u zelf de kinderen moet inlichten. 400 euro is een fors bedrag om als geschenk aan te nemen. Juist omdat de dame, voor wie u mantelzorg doet, in de beginfase van dementie verkeert, is het belangrijk om elke schijn van financiële malversatie te vermijden. Het komt te vaak voor dat hulpverleners van dementerenden een financieel graantje meepikken van de situatie. Zowel familieleden, vrijwilligers als professioneel zorgpersoneel in instellingen bezwijken regelmatig voor de verleiding om geld van weerloze cliënten in hun zak te steken. Als een dementerend persoon uit eigen beweging geld gaat uitdelen, is het nog lastiger om nee te zeggen.

Het is in uw eigen belang om de kinderen van deze dame in te lichten. Zij zegt dat het haar geld is en dat zij daarmee mag doen wat ze wil, maar misschien hebben de kinderen al een of andere vorm van financiële bewindvoering en kijken ze mee met de bankafschriften. Hoe dit ook zij, zo’n schenking kan maar beter in openheid gebeuren dan dat het stiekem gaat. Bel de kinderen op en vertel hun over het schenkingsplan. U kunt trouwens ook tegen de dame zelf open kaart spelen en aankondigen dat u haar kinderen gaat bellen. U legt dan uit dat u zo’n groot extra geldbedrag niet stiekem wil aannemen, omdat u niet de kans wil lopen dat iemand de indruk krijgt dat u eropuit was uzelf te verrijken.