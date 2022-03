Kan Europa op eigen benen staan in het conflict met Rusland?

“Als Donald Trump weer president wordt – dat is niet onmogelijk helaas – dan zijn de Baltische Staten vermoedelijk ook de klos.” Geert Mak voorspelde dit kort na de Russische inval op Oekraïne. Dat betekent volgens hem dat Europa als de sodemieter op eigen benen moet gaan staan, door écht te gaan samenwerken. Maks vrees staat niet op zichzelf. In deze tijd van crisis is het bondgenootschap met de Verenigde Staten voor Europa onmisbaar. Maar sinds Trump neemt Europa de alliantie met de Amerikanen niet meer voor lief, want je weet maar nooit of hij weer terug zal keren als president.

Maar ligt dáár het gevaar voor Europa in 2025? Ik maak me meer zorgen over de standvastigheid van Europa zelf en of de harde lijn die nu is ingenomen bestendigd zal worden in de toekomst.

Amerikanen zelf zijn het niet eens met de inschatting van Geert Mak. In een peiling van vorige week meende 62 procent van de respondenten dat Vladimir Poetin Oekraïne niet zou zijn binnengevallen als Trump nog president was geweest. Een meerderheid geeft Joe Biden de schuld van Amerikaanse misstappen, die zouden hebben bijgedragen aan de oorlog in Oekraïne, en niet Donald Trump. De snelle en traumatische aftocht van de Amerikanen uit Afghanistan, die Trump in gang zette maar die door Biden werd uitgevoerd, speelt een grote rol in de beeldvorming. Dat zou voor Poetin een teken van Amerikaanse zwakheid zijn geweest.

Ik zou het zelf eerlijk gezegd niet weten. Het is een vorm van ‘wat als’-geschiedenis: iets waar je nooit achter zult kunnen komen. Speculeren hoe Trump zou hebben gehandeld of zou kunnen handelen als hij weer terug zou komen als president kan wel nuttig zijn om te weten waar de uitdagingen liggen in de toekomst.

Nog altijd sterk anti-Russisch

Het eerste wat je over Trump kan zeggen, is dat er vaak geen peil op te trekken is wat hij zal besluiten te doen. Door zijn handelen werd de positie van Amerika in de wereld en binnen het internationale krachtenveld minder voorspelbaar. Je zou ook kunnen zeggen dat dit een kracht was van Trump als president; omdat je nooit zeker weet wat hij daadwerkelijk zal gaan doen – wat zijn ego hem ingeeft – durven andere regeringsleiders hem ook minder uit te dagen.

In de tweede plaats blijft de Amerikaanse politiek nog altijd sterk anti-Russisch van aard. Dat zagen we deze week met het besluit om Russisch gas en olie te weren. Die beslissing kwam niet uit de koker van Biden, maar uit het Amerikaans Congres en werd gedragen door beide partijen. Dat was ook zo ten tijde van Trump, hoewel zijn ontzag voor Poetin overduidelijk was. Lag dat aan duistere motieven die we niet kennen? Of had hij gewoon bewondering voor een despoot die zijn opponenten om zeep hielp? Hoe dan ook, ook onder Trump gaven de VS weinig ruimte aan de Russen en werden nieuwe sancties opgelegd. Dat kwam door de bijna unanieme steun in het Congres voor een harde lijn, ondanks de opkomst van waardering voor Poetin onder sommige conservatieve Amerikanen.

Trumps beleid was in de praktijk eerder anti-EU dan pro-Rusland, zoals blijkt uit het handelsconflict dat hij ontketende. Ook de Navo moest het ontgelden en hij dreigde de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Europa. Zijn aanklacht tegen de Navo, die al veel langer hoorbaar was in Amerika, lijkt nu ook omarmd te worden door onder meer Duitsland. Net als zijn eis dat Nordstream 2 niet in gebruik genomen mag worden.

Ik zeg dit allemaal als iemand die Trump totaal ongeschikt acht voor het presidentschap en hem onder geen beding terug wil zien keren. Maar belangrijker dan het Amerikaanse presidentschap is de vraag, die Mak ook stelde, of Europa op den duur wel op eigen benen zal blijven staan. De solidariteit met Oekraïne is nu erg groot en de maatregelen tegen Rusland zijn ongekend hard. Maar de effecten van de maatregelen brengen ook pijn en risico’s met zich mee voor Europa, en kunnen nog jarenlang na-ijlen. Zoals Luuk van Middelaar deze week schreef, moet deze morele positionering nog vertaald worden in beleid voor een Europa dat zichzelf voor de lange termijn zal zien als rivaal van Rusland. Dat is de grootste uitdaging voor 2025 – en de jaren daarna.