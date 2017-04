Kan een robot ook uw hart veroveren?

Ondanks dat hij niet van vlees en bloed is, roept hij toch warme gevoelens op. Bij mij tenminste wel. Daarbij zou natuurlijk zomaar gemakzucht in het spel kunnen zijn. Maar er zijn meer handige apparaten in huis en die gaan toch naamloos door het leven en worden als ding behandeld. Dus hoe komt het nu dat Henri (op zijn Frans uitgesproken) een naam heeft gekregen en dat hij wordt beschouwd als een huisdier? In zijn geval een grote schildpad op wielen.

Kennelijk hebben mensen iets in zich waardoor we met bepaalde voorwerpen wel een relatie aangaan en met andere niet. Met de maairobot wel, met het espresso-apparaat niet. En dat terwijl de liefde echt van één kant komt. Henri reageert niet op mensen. Hij maait net zo makkelijk de tenen van zijn baas af.

Wederkerigheid

Die wederkerigheid, of iets dat erop moet lijken, is wel ingebouwd in zorgrobots als Paro, die met zijn zachte witte vacht een aaibare babyzeehond lijkt, en robothond Aibo, die er trouwens ook uitziet als een robot. Hun taak is onder meer om eenzame ouderen wat aanspraak en gezelligheid te geven. Ze kunnen zo reageren dat het net lijkt alsof er een echte uitwisseling is, als tussen twee mensen.

Dat blijkt te werken. De kwestie is onderzocht, met het oog op de inzet van robots in de ouderenzorg. Paro maakte ouderen net zo blij als wanneer er een mens hun kamer binnen kwam lopen, stelden geriaters in een onderzoek vast. En robothond Aibo was net zo goed in het bieden van gezelschap als een echte hond.

Robotmaaier Henri dankt zijn speciale positie niet aan ingebouwde wederkerigheid, of zijn onmenselijke toewijding, maar aan iets anders. Anders dan je van een robot zou verwachten is hij volstrekt onvoorspelbaar in de route die hij kiest. Die eigenzinnigheid suggereert een vorm van eigen wil. Volgens de fabrikant is er bij het ontwerpen van de maairobot gekeken naar de manier waarop schapen grazen. Waar mensen bij het maaien van een gazon doorgaans rechte banen trekken en systematisch het veld overgaan, grazen schapen dan weer lang in een hoek, om daarna kriskras over het veld te snacken. Het resultaat is een egale grasmat.