Kan een niet-fit Kamerlid vanuit zijn rustplek een partij en formatie kidnappen en zo het land verlammen?

Blijven spitten in het politieke verloop van de toeslagaffaire kan lonen, moeten de speurhonden van RTL Nieuws hebben gedacht. Dankzij een reconstructie van de nieuwszender gisteren, gebaseerd op geheime notulen van de ministerraad uit voornamelijk 2019, weten we nu dat het kabinet toen informatie onder de pet heeft gehouden. Verder hebben ministers zich regelmatig groen en geel geërgerd aan het werk van de ­Kamer en met ­name aan dat van het eeuwige zwarte schaap ­annex pitbull, Pieter Omtzigt.

Gecontroleerd worden door ­Kamerleden die hun taak serieus ­nemen, kan soms onaangenaam aanvoelen. Dat bleek op 15 juni 2019, toen het werk van Omtzigt en de zijnen als ‘unfair’ en ‘ongepast’ door ministers werd omschreven. Vooral het D66-smaldeel was ‘gepikeerd’ meldt RTL: ‘De D66’ers krijgen steun van de VVD, waarna het CDA zich voegt’. Op zijn beurt zou minister Hoekstra hebben gezegd: ‘We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet ­gelukt’.

Een nieuwe knauw

Nu is de vraag of lekken over het verleden (wie o wie?) een garantie gaat vormen voor nieuwe heisa in het heden. Met andere woorden: of de al kwakkelend huidige formatie niet een nieuwe knauw gaat krijgen (het spoeddebat is al aangevraagd). Het kabinet is al demissionair wegens dezelfde affaire, maar via een haperende formatie kan het land nog verder verlamd raken.

Of Nederlanders dat echt willen, is maar de vraag. De formatie? Eerder deze week las ik in het AD: ‘Kamerlid Omtzigt houdt zijn eigen partij en de formatie gegijzeld’. Vervolgens in Trouw dat de gijzeling vooral zijn partij treft: ‘Een gespleten CDA kan geen formatiestap zetten zonder Omtzigt’. Gijzelen: ­iemand gevangenhouden om je zin te krijgen. Maar officieel zit de overwerkte Omtzigt al weken thuis om uit te zieken. Kan een niet-fit Kamerlid vanuit zijn rustplek een partij en formatie kidnappen, gevangenhouden en zo het land verlammen? Óf dit is flink overdreven óf het ziektebeeld van Omtzigt is vooral strategisch van aard.

Volgens berichten zou hij zijn zin willen krijgen, zodat ‘zijn partij zich hardmaakt voor herstel van vertrouwen tussen overheid en burger’. Maar volgens een tweet van zijn vrouw is een nieuw premierschap van Rutte ook een probleem. Het gegijzelde CDA is als de dood voor een scheuring met Omtzigt als couppleger: een ODA (Omtzigt Democratisch Appel) kan op 23 zetels rekenen in peilingen, terwijl in het laatste onderzoek (EenVandaag) moeder CDA naar twaalf zetels keldert. Er wordt gewezen naar de 340.000 voorkeurstemmen die Omtzigt heeft verzameld op 17 maart. Maar je kunt net zo goed stellen dat Omtzigt in diezelfde verkiezingen, als nummer twee op de CDA-lijst, medeverantwoordelijk is voor een verlies van vier zetels.

Straks zitten we met nachtelijke debatten over notulen uit 2019, een gijzeling vanuit Enschede, hier en daar wat wrok en wraakzuchtigheid en, vooral, een verlamde formatie. Wanneer beginnen we eindelijk niet meer over het belang van personen en partijen, maar over het landsbelang in pandemietijd?

