Kan de ene Van der Breggen onafhankelijk schrijven over de andere Van der Breggen?

Het afscheidsstuk over een groot wielrenkampioene is geschreven door de journaliste die haar schoonzus is, meldt de tekst. Is dat een meerwaarde of een nadeel?

De kwestie

‘Zelfverheerlijking, dat is een vies woord voor een Van der Breggen’, staat boven een stuk op de sportpagina van 25 september. Wielerkampioen Anna van der Breggen rijdt haar laatste wedstrijd, memoreert dit artikel, geschreven door Marinde van der Breggen.

Deze naamgenote van Anna is een freelancejournaliste die vaker voor Trouw schrijft, en zoals de tekst meldt is ze de schoonzus van de wielrenster. Ze maakt Anna ‘al jaren van dichtbij mee’. De journaliste schetst het familieleven van de Van der Breggens en vertelt een paar anekdotes waaruit blijkt dat Anna wars is van sterrendom, dat haar moeder een van haar grootste fans is, maar dat in de familie vaak niet over wielrennen werd gesproken. Ze interviewt een zus van Anna en haar eigen man, die behalve broer van Anna ook haar zakelijk manager is. In een kader wordt de loopbaan van de veelvoudig wereldkampioen samengevat.

De standpunten

Het is ongebruikelijk voor redacteuren om personen te interviewen of te beschrijven met wie ze zelf een persoonlijke band hebben. In de redactievergadering is er na het weekeinde discussie: ontbreekt hier niet de journalistieke scherpte? Wel lazen de aanwezigen het artikel met plezier. Dat laatste is ook de boodschap van de enige lezersbrief over dit artikel. Het valt nu misschien wat extra op dat in het kader wel de bronzen medaille wordt genoemd die Van der Breggen deze zomer op de Olympische Spelen in de tijdrit haalde, maar niet de mislukking van de wegwedstrijd waarin de Nederlandse dames naast goud grepen.

De redacteur die wielrennen volgt, wist al langer van de familierelatie tussen de auteur en wielrenkampioene. “Het leek me aardig daarmee iets te doen voor het afscheid van Anna”, legt hij uit. “In mijn enthousiasme zag ik geen bezwaren.” De chef van de sportredactie zag ook de voordelen. “We hebben al zo vaak geschreven over Van der Breggen, nu konden we een keer een beeld van binnenuit schetsen. Met zaken die we nog niet wisten. We zouden natuurlijk direct in het begin van de tekst duidelijk maken wat de relatie was.” De wielerverslaggever opperde het idee bij de freelancer, die instemde. “In dat eerste gesprek bespraken we nog niet meteen voorbeelden, maar het leek mij logisch dat je die niet meteen bedenkt.” Hij tikte zelf het kader en koos in dat overzicht ervoor alleen de olympische bronzen medaille van Van der Breggen te vermelden, de wegrace leek hem minder relevant.

De tekst die de freelancer leverde, bevatte volgens de chef aardige anekdotes, zoals over de bescheidenheid van Anna van der Breggen. Toch besefte hij dat het mogelijk ook een nadeel was dat de auteur zo dicht bij haar staat. “Ik kan me voorstellen dat je dan juist niet alles kunt schrijven, misschien enigszins de rem erop moet zetten. Daar hadden we achteraf misschien al eerder aan moeten denken. Ik ben bang dat de wetten van de journalistiek zich toch duidelijk hebben laten gelden.” Die wetten gelden wat hem betreft voor de sportpagina’s net zo hard als voor de rest van de krant.

Bij het artikel is overigens een verkeerde foto geplaatst, van collega-wielrenster Annemiek van Vleuten. In de maandagkrant wordt dat rechtgezet.

Oordeel

De redactie probeert het leven van een vertrekkende wielerkampioene van binnenuit te beschrijven. De freelancer is open over de personen die ze sprak. De anekdotes over de bescheidenheid van de wielrenster en de gevolgen voor het familieleven leveren een aardig verhaal op dat haar persoonlijkheid inderdaad verder inkleurt.

De ethiek is hier goed in de gaten gehouden, ook door de wielerverslaggever het kader te laten schrijven met de prestaties van Van der Breggen. Het was wel beter geweest er zijn naam bij te zetten. Al met al een creatieve oplossing. Toch is het de vraag of een standaard journalistiek stuk, waarin de redacteur bekenden van Van der Breggen haar karakter laat schetsen, niet had volstaan.

Laat het feit dat een journalist een familie- of vriendschapsband heeft met iemand die moet worden beschreven een stevige rode vlag blijven: dat is in beginsel geen aanbeveling. De auteur, hoe oprecht en zuiver ook, kan per definitie niet onafhankelijk zijn en moet beschermd worden tegen vertroebeling van een intieme relatie. Herhaal dit experiment niet snel, en zo ja neem van tevoren meer tijd om in te schatten of de meerwaarde het negeren van de rode vlag rechtvaardigt.