Kamer doet zich met debat tekort

De pessimisten hebben ongelijk gekregen. Voor hen was de in dit opzicht probleemloze formatie van 2012 nog geen bewijs dat de Kamer zonder een boven de partijen staand staatshoofd kon. Deze formatie zou daarvan het bewijs worden: een veel moeilijker formatie waarbij veel meer partijen betrokken waren en waarbij het mijnenveld dichter bezaaid zou liggen met explosieven.

Die laatste voorspelling is uitgekomen. Er moesten vier partijen worden gevonden die verantwoordelijkheid wilden dragen en er moest eerst een breuk met GroenLinks ontstaan voor er wel succesvol kon worden onderhandeld. De Kamer toonde echter aan dit zelfstandig aan te kunnen. Informateurs kwamen en gingen, maar Kamervoorzitter Khadija Arib hield het hoofd koel.

Helaas kroop het bloed in de Kamer waar het niet gaan kan. Het werd al onmiddellijk een ‘normaal’ debat tussen oppositie en regeringsfracties, waarbij je bijna vergeten zou dat er nog helemaal geen nieuwe regering is.

De Kamer nam zichzelf in de formatie serieus en deed wat gedaan moest worden. Het valt bijzonder te betreuren dat de parlementariërs dat niet tot het einde volhielden. Het debat, gisteren, had een afsluiting moeten zijn van een fase in de formatie. Informateur Gerrit Zalm diende zich te verantwoorden voor zijn eerder aan de Kamervoorzitter aangeboden eindverslag en de vier fracties, die tot regeerafspraken zijn gekomen, dienden hetzelfde te doen voor de beslissing met elkaar samen te werken.

Minder retoriek

Zou de Kamer zich wel tot het eigenlijke onderwerp gehouden hebben, dan had er heel wat minder retoriek hoeven te worden gebruikt dan gisteren het geval was. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders ging zelfs zover dat hij het liefst een kabinet wilde wegsturen dat er nog niet eens is. Nu moest hij zich beperken tot het advies maar niet eens aan de kabinetsformatie te beginnen.

Zo komt een verkeerd einde aan wat nog immer een experiment is, maar dat blijkt potentie te hebben. Het staatshoofd is niet meer direct betrokken bij de vorming van een regering. Daar staat tegenover dat hij dan ook niet onderwerp van discussie kan worden door ontwikkelingen, die, als hij wel een rol zou hebben, noodzakelijkerwijs meer in de beslotenheid plaatsvinden. Als voorbeeld geldt nog altijd de benoeming door koningin Beatrix in 2010 van Ruud Lubbers als informateur. Een benoeming die door sommigen nog immer uitgelegd wordt als een rechtstreekse inmenging in het formatieproces door het staatshoofd.

Het is wennen, zoals gisteren bleek, maar de Kamer kan wel degelijk zelf de regie over een formatie houden.

