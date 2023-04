Kafka in de polder, chaos bij het Openbaar Ministerie

Is er na de stikstofcrisis, asielcrisis, wooncrisis soms ook sprake van een crisis bij de Nederlandse justitie? Dit was de eerste vraag die bij mij opkwam toen ik het vonnis hoorde van de Rotterdamse rechtbank, die de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en zijn collega Rachid Guernaoui vrijspraak van corruptie. Deze corruptiezaak, die door het OM als cruciaal werd gepresenteerd, heeft me altijd bevreemd. Het ging ‘maar’ om 100.000 euro die allemaal als partijdonaties golden en dus niet in de zakken van de wethouders waren terechtgekomen. Wel had De Mos in totaal 270 euro (!) geïncasseerd in de vorm van etentjes en twee boottochten. De rechter liet niets heel van het prutswerk van het OM.

Ik schrijf ‘prutswerk’ omdat drieënhalf jaar onderzoek en een bewijsdossier van 15.000 pagina’s door de rechter ostentatief naar de prullenbak werden verwezen. Dat is niets anders dan geld, tijd en mankracht spectaculair verprutsen. Maar snel, en misschien door het zien van de emoties en de tranen van de vrijgesproken politici, vroeg ik me af wat het met je doet als mens om drieënhalf jaar lang dagelijks te moeten ademen onder de schoenzool van justitie? Wat het met je doet dat de politie je kantoor en je huis doorzoekt, dat je telefoongesprekken worden afgeluisterd, dat je wethouderschap je wordt afgenomen, dat sommige politieke concurrenten je als corrupt neerzetten tijdens de laatste verkiezingscampagne, dat ‘bevriende’ ondernemers failliet gaan of personeel moeten ontslaan.

Kortom, dat je drieënhalf jaar lang tot aan je proces door velen als de boef van een criminele organisatie wordt gezien die alleen nog op de hoogte van zijn straf moet wachten. Kafka in de polder.

Zondag zat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van der Burg, bij WNL en naïef verwachtte ik een hand in eigen boezem. Maar al bij zijn eerste zin wist ik hoe laat het ging worden: “Het is overigens heel invoelbaar dat er bij meneer De Mos en de andere verdachten veel frustratie loskwam en dat ze heel boos zijn.” Verdachten! Ik weet niet welke juridische termen gebruikt moeten worden, wanneer je vrijgesproken bent door de rechter en er nog geen hoger beroep is aangetekend. Maar de keus van Van der Burg om van ‘verdachten’ te spreken, laat weinig hoop bestaan als het om een nieuwe vernietigende juridische episode gaat.

“We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan. We hebben langdurig en grondig onderzoek verricht.” In deze bewering zie je dat de frustratie vooral bij het OM zit. (Met de arrestatie van de gereputeerde strafrechtadvocaat Inez Weski, die Ridouan T. van de mocromaffia bijstond, hoop je dat het OM niet alweer in de fout gaat door haar van deelname aan een criminele organisatie te verdenken. Maar het kan ook een manoeuvre zijn omwille van haar veiligheid.)

Twee uur na Van der Burg zat Richard de Mos bij Buitenhof en gek genoeg zag en hoorde ik bij hem geen frustratie en zelfs geen boosheid. Wel opluchting en de ijzeren wil om weer tot de Haagse raadspolitiek te worden toegelaten. De rechter in Rotterdam heeft de dwaling van het OM tenietgedaan. Er is dus geen sprake van crisis bij justitie, maar wel van juridische chaos bij het Openbaar Ministerie.

