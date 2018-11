Kabinet, formuleer helder beleid, leg het uit en word het groenste kabinet ooit

Vandaag wordt mijn gevel geïsoleerd. Samen met de onderburen zit ik in een Vereniging van Eigenaren en het kostte wat meer planning en samenwerken, zeker bij een jarendertigwoning, maar het is gelukt. Een energieakkoord op microniveau.

Vorige maand kwam naar buiten dat er in de coalitie onenigheid is ontstaan over de invulling van het klimaatakkoord. Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving geven aan dat er veel ambities in de plannen staan, maar nog geen harde afspraken. Met andere woorden, waar de 'polder' mee is gekomen is nog te vaag. Dat is wat het CDA en de VVD nu ook aangeven: de plannen zijn te vaag. Eigenlijk zeggen ze: hier kunnen we nog geen beleid van maken.

Uit onderzoek van Natuur en Milieu blijkt dat er in vrijwel alle grote steden in ons land nog geen heldere plannen zijn voor de ener­gie­tran­si­tie

Een punt waar beide partijen op hameren is dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de bevolking. Dat de VVD het woord draagvlak nog in de mond durft te nemen, is natuurlijk uiterst wrang. Niet alleen vanwege de dividendbelasting waar geen draagvlak voor bestaat, maar vooral omdat ze de term draagvlak nu gebruiken om op de rem te kunnen staan.

Wanneer ik namelijk zou moeten wachten tot de lokale overheid mij gaat vertellen wat de plannen zijn voor mijn woning en mijn wijk, dan ben ik waarschijnlijk jaren verder. Uit een onderzoek van Natuur en Milieu blijkt dat er in vrijwel alle grote steden in ons land nog geen heldere plannen zijn voor de energietransitie. Wanneer ik echter nu al ga isoleren, zorg ik op dit moment voor werkgelegenheid en innovatie. Werkgelegenheid en innovatie, twee zaken waar de VVD voor zou moeten staan. Maar in dit dossier gaan ze helemaal de andere kant op.

Wachten In de aflevering van het tv-programma 'Zomergasten' waar onze minister van financiën Eric Wiebes te gast was (26 augustus), zei interviewster Janine Abbring dat zij al een warmtepomp had geplaatst. VVD'er Wiebes gaf aan dat hij daarmee zou wachten totdat de gemeente hem zou gaan vertellen wat er moest gebeuren. Bijna een SP-standpunt, waar Abbring helaas niet op doorvroeg. De lokale overheid zit nu te wachten op Den Haag, lees Eric Wiebes. Maar Den Haag wil nog langer wachten op de polder, zodat er voldoende draagvlak zal zijn. Volgens mij moeten we aan de andere kant beginnen. Kabinet, heb een helder beleid, leg dit uit en word zo het 'groenste kabinet ooit'.

