Kabinet, durf het zwarte gat te dragen

Daaruit kringelt de geur van etentjes van D66 met de ChristenUnie en klinkt de lach van de premier. Maar ook een nieuw kabinet zal slechts een wankele meerderheid van een zetel hebben. Niets kan het grote niets verhullen waaruit een gure tocht komt. De dames hier aanwezig wordt aangeraden om hun hoed goed vast te houden.

Uit onze nauwe samenwerking met andere landen blijkt dat wij niet de enigen zijn. Ook het Verenigd Koninkrijk en Amerika kampen met een zwart gat, zij het in verschillende vormen. Met hun Brexit stort Groot-Brittannië zich in een roekeloos avontuur, terwijl in de Verenigde Staten de leegte wordt opgevuld met getwitter. Hun nieuwe ambassadeur in ons land is een enthousiast voorstander van de doodstraf. Een boodschapper van het grote niets.

U hebt altijd geprobeerd om met veel overleg en een praktische aanpak de problemen op te lossen. Zou het kunnen dat we aan de grens van onze mogelijkheden zijn gekomen? Kan het grote niets wel opgevuld worden met debatten en goede bedoelingen? Het zal ons hoe dan ook uiteindelijk allemaal overweldigen want op een dag gaan we dood. Als er onder de vele foto's die hier vandaag worden gemaakt ook een röntgenfoto zou zijn, ziet u een skelet op de troon zitten.

Ook elders is er veel instabiliteit in de wereld. Noord-Korea dreigt met een atoombom, Myanmar vervolgt de moslimminderheid, in Cambodja wordt de oppositie en vrije pers de mond gesnoerd en ondertussen gaat in Syrië de zinloze oorlog door waaraan wij binnenkort onze zinloze bijdrage hervatten. U zult begrijpen dat er dagen zijn dat ik bleekjes zie, zodat ik wat rouge van Maxima moet lenen.

Grenzen

Ik heb het voorrecht om de eeuwenoude kerkelijke training te hebben genoten die vandaag velen missen. Daardoor weet ik dat het niet alleen onze opdracht is om het zwarte gat te dichten of te overschreeuwen, maar vooral om dat onder ogen te zien en te omarmen. Dan kan het ons bevrijden van de waan dat we alles in de hand houden of ergens recht op hebben. We worden bepaald bij onze grenzen, wat een bron kan openen van waaruit we elkaar sterfelijk beminnen. We leren handelen zonder er iets voor terug te verwachten. We streven minder naar macht en leven meer met aandacht. We raken aan de stilte waar God is. Dit zou ons land diepgaand veranderen in een samenleving waarin we ook echt samenleven.

Leden van de Staten-Generaal. Nederland krijgt een kabinet op een onzekere basis en ook de rest van de wereld staart in een leegte. Zelf zult u in uw werk met conflicten en teleurstellingen te maken krijgen. Durf dat zwarte gat te dragen in geloof, vertrouwen, zonder er altijd direct een beleidsnotitie over te gaan schrijven. En ondersteun elkaar daarin. Voorbij de partijverschillen zijn we toch allereerst medemensen die met niets op aarde zijn gekomen en met niets weer weggaan. Laat dit uw werk tekenen in het parlementaire jaar dat vandaag begint. Misschien dat de leegte dan een schrale engel wordt die onbekende mogelijkheden ontsluit die ons land verder helpen.

U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u de benodigde wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

