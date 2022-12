Kaag gaat naar een land waar een crimineel tien jaar president is geweest

Eerlijk gezegd durf ik niet de huidige reis van minister Sigrid Kaag naar Suriname over de slavernijexcuses te typeren. Is het zoals Trouw schreef dat Sigrid Kaag gaat om ‘de scherven van Rutte aan elkaar te lijmen’ of zoals De Telegraaf het spottend noemt om een ‘sorry-bezoek’ af te leggen? Een buiging van boetedoening als een soort gang naar Canossa, wat sinds de elfde eeuw iets betekent als ‘zich onderwerpen en schuld bekennen’, mag het zeker niet worden.

Hoewel voorstander van de slavernijexcuses door de Nederlandse regering, pas ik er wel voor om de schuld van de huidige ‘puinhoop’ op het conto van Rutte IV te schuiven. Dit zou de kwalijke rol en de grilligheid van een deel van de Surinaamse organisaties belonen die van het onderwerp misbruik maken om met wrokkige eisen en claims te komen. Eerst over datum, plek en inhoud van de excuses en de huidskleur van minister Weerwind (alleen een niet-zwarte minister mag excuses maken). Maar nu ook over een verbod op Zwarte Piet en het woord ‘neger’ evenals de eis om ‘geen miljoenen maar miljarden euro’s’ te betalen als compensatie voor nazaten van slavernijslachtoffers.

Het theaterstuk dat zes Surinaamse organisaties donderdag bij de rechtbank opvoerden om de excuses op 19 december te blokkeren, was gedoemd te mislukken. Maar de opgefokte sfeer na het negatieve vonnis heeft de zaak niet vooruit geholpen. Iemand schreeuwde zelfs ‘stelletje racisten’ in de zaal, maar of dit tegen de rechter en de Nederlandse justitie was gericht of tegen de regering en het Nederlandse volk, zullen we nooit weten.

Desi Bouterse wordt in Suriname nog steeds ongemoeid gelaten

Misschien is het voor minister Kaag van belang in herinnering te roepen dat ze naar Suriname is afgereisd voor een zaak die 160 jaar geleden ten einde kwam met het afschaffen van de slavernij. Dit terwijl de politieke instanties met wie ze in gesprek is, nog steeds niet in staat zijn om met het eigen trauma van vier decennia geleden plechtig af te rekenen. Vorige week op 8 december was het precies 40 jaar geleden dat een deel van de Surinaamse elite door couppleger Desi Bouterse en zijn handlangers uit de weg werd geruimd. Deze zogenaamde ‘decembermoorden’ waren een ongekende barbaarse daad die aan 15 vooraanstaande Surinamers, waaronder journalisten, advocaten en een vakbondsleider, het leven kostte. In de documentaire Het is geen verleden – 08 12 1982 rapporteerden documentairemaker Ida Does en journaliste Noraly Beyer onlangs hoe de 15 slachtoffers gruwelijk waren gemarteld alvorens te worden gedood.

Desi Bouterse, de eerste verantwoordelijke voor deze misdaad, wordt nog steeds ongemoeid gelaten ondanks dat hij is veroordeeld in 2019 (het appel duurt nu al een jaar). Deze man is overigens niet alleen een folteraar en moordenaar maar ook een internationale drugs- en wapenhandelaar geweest. De huidige Surinaamse regering die nu met minister Kaag vergadert, zal Bouterse niet achter de tralies proberen te krijgen: te riskant. Wat ik nog erger vind is dat de Surinaamse kiezers, en dus het Surinaamse volk, tot twee keer toe (2010 en 2015) deze gangster op de presidentiële troon heeft gezet. Twee jaar geleden was hij nog president terwijl de vraag over de slavernijexcuses al speelde. Dat je een crimineel tien jaar lang het hoogste ambt van je land gunt, lijkt me ook onderwerp voor publieke excuses.

