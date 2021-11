Juist wie veel geld heeft, heeft eigenlijk nooit genoeg

De schatkist loopt jaarlijks 1,3 miljard euro mis door ontduiking van dividendbelasting. Dat maakte het Nederlandse onderzoeksjournalistenplatform Follow the Money ­vorige maand bekend. Het gebeurt al zeker twintig jaar en hoewel dit enorme lek bekend is, is het nog niet gedicht.

Ik heb de cijfers uit de Miljoenennota van de afgelopen Prinsjesdag er even op nageslagen. 1,3 miljard euro betekent dat wij met z’n allen jaarlijks ruim een kwart van de dividendbelastinginkomsten mislopen.

Welke uitgavenposten voor 2022 bedragen precies 1,3 miljard? Dat is bijvoorbeeld het bedrag dat de regering heeft uitgetrokken voor de verduurzaming van gebouwen en woningen. Oftewel de isolatiesubsidies waar ik het in mijn vorige column over had. Dat bedrag had dus mooi gefinancierd kunnen worden met de opbrengsten van weggesluisde dividenden door gehaaide zakenlui op advies van belastingadviseurs zonder scrupules.

Wat Karl Marx nog niet kon bevroeden

Deze belastingontwijking komt bovenop het geld dat de schatkist jaarlijks misloopt door brievenbus­ondernemingen, belastingdeals met individuele multinationals, en andere belastingtrucs die Karl Marx nog niet kon bevroeden toen hij de term haute finance lanceerde. Daarmee beschreef hij de verstrengeling van de belangen van grote bedrijven, banken en andere finan­ciële instellingen ten gunste van kapitaalaccumulatie van de rijken.

Nu hoef je natuurlijk helemaal geen socialist te zijn om te beseffen dat de duivel altijd op de grootste hoop schijt. Het is een bekend economisch mechanisme dat ook wel met het Mattheusprincipe wordt aangeduid, verwijzend naar de gelijkenis van de talenten. De man die de meeste talenten ofwel eenheden goud van zijn baas kreeg, verdiende er ook het meeste geld mee. De knecht die maar een enkel ­talent meekreeg, lukte het niet om er enig rendement uit te halen.

Het mechanisme hierachter is tweeledig. Allereerst risicospreiding: met ruime middelen kun je op meerdere paarden wedden, zodat je minder verlieskans loopt dan degene met weinig middelen. Daarnaast schaalvoordeel: als je een grote investering doet, zijn de kosten per eenheid lager dan bij een kleine investering. Denk bijvoorbeeld aan de vaste kosten voor beleggingsadvies of de kosten per transactie: hoe meer je te beleggen hebt, des te lager die kosten per belegde euro.

Het grote graaien

Er zit ook een psychologische kant aan het grote graaien. Uit interviews met exorbitant rijke mensen blijkt dat de hoeveelheid geld eigenlijk nooit genoeg is. Want geld geeft geen bevrediging van zichzelf, zoals bijvoorbeeld een mooie walnotenboom in je tuin of het fraaie resultaat na een kappersbezoek wel doen. Van geld willen juist degenen die er veel van hebben steeds meer, omdat je het steeds sneller kunt vermeerderen, je gauw went aan een nog hoger inkomen, en je jezelf steeds meer vergelijkt met de rijksten der aarde, de kringen waarin je je inmiddels begeeft.

Als je zo tegen geld gaat aankijken, dan heb je nooit genoeg. Onderzoeken naar geluk laten zien dat vanaf een bepaald inkomen mensen gemiddeld genomen ook helemaal niet gelukkiger worden. Maar wat deze rijken niet zien, is dat hun rijkdom deels verdiend wordt ten koste van gewone mensen met een gewoon of laag inkomen. Niet alleen door belastingontwijking maar ook door de onttrekking van geld aan broodnodige investeringen in verduurzaming, ten behoeve van de geldmachine van de haute finance.