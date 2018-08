Juist voor een partij als Denk is het verspreiden van eigen nepnieuws lastig uit te leggen

Daarom bedient de partij haar achterban het liefst via sociale media, waarbij ze naar hartenlust knip- en plakwerk aan videobeelden presenteert. Beelden waarin vaak Kamerleden van andere partijen worden zwartgemaakt.

Verheffend is deze manier van opereren zelden, een goede inhoudelijke bijdrage aan het politieke debat is het nooit. Maar eerlijk is eerlijk, sinds de PVV zijn we wel het nodige gewend.

De uitspraak van de rechter is een overwinning van nieuws op nepnieuws

Opmerkelijk genoeg dreigde Denk in de aanloop naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen zelf nepnieuws in omloop te brengen. Er was een poster ontworpen met de beeltenis van PVV-leider Geert Wilders en als tekst: ‘Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren’. Zo wilde de partij volgens Denk-kopstuk Farid Azarkan ‘een punt maken van Wilders’ extremisme’. Met een soortgelijke banner is ook proefgedraaid op internet, in Duitsland.

Dat weten we allemaal omdat journalisten van BNNVara Azarkan hierover interviewden en het bericht in de wereld brachten. Waarbij ook netjes werd vermeld dat Denk zelf had afgezien van deze campagne, omdat die ‘te ver ging’. Waarschijnlijk speelden ook tactische overwegingen hierbij een rol. Juist voor een partij als Denk, die haar achterban zo graag waarschuwt om niet ‘in nepnieuws te trappen’, is het verspreiden van eigen nepnieuws lastig uit te leggen.