Juist predikanten namen het op voor homo’s

Wat een armetierig wij-zij-denken van de anders zo wijze Keizer van de korte stukjes. Wij, de kinderen van de jaren zestig, zo zegt hij, zorgden voor de homo-emancipatie, en zij, de dominees en andere kerkmensen, hielden het tegen.

Nooit gehoord van de predikanten Rein Brussaard en Alje Klamer? In 1963 richtten zij De Kringen op: plekken waar homo’s zich veilig konden voelen. Klamer bracht vanaf 1959 ook in zijn werk als radiopastor homoseksualiteit ter sprake. En zij waren niet de enigen.

Afwijking

Nee, dan de filosofen waar Keizer zo gek op is. Laten we zeggen dat daar de homo-emancipatie begonnen is, maar niet heus. Of neem zijn eigen beroepsgroep: de geneeskundigen. In het handboek DSM bleef homoseksualiteit tot 1974 nog beschreven als afwijking. Hoezo ‘wij’?

En dan de popmuziek die Keizer als ­getuige oproept. Ik was (en ben) net als Keizer gek van The Stones, The Beatles et cetera. Gek genoeg om te weten dat het wereldje van de popmuziek in die tijd wel heel erg testosteron-hetero was. Zozeer dat we ons vandaag afvragen of het allemaal wel zo vrouwvriendelijk toeging in die dagen.

En geen homo te bekennen trouwens. Ja, in de jaren zeventig. Maar in Woodstock? Geen vrijend homopaartje ­gezien.