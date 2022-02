Juist nu we hunkeren naar het bruisende leven, moeten we van Sire over de dood praten

Al op mijn twaalfde, terwijl ik op weg naar school liep, stopte ik regelmatig bij de gemeentelijke begraafplaats. Ik kon bij al die namen en jaartallen in grafstenen gebeiteld, talrijke levens verzinnen. Wat een indrukwekkende som van vervlogen passies, vergaan verdriet, onbeantwoorde liefde, afgeschermde verlangens of tot onder de grond meegesleurde geheimen waren hier niet verzameld?

Alles in de eeuwigheid verdampt en verloren gegaan. De eeuwige dood gemeten aan het ridicule zuchtje bestaan dat eraan voorafging bij al die onbekenden, vond ik als kind fascinerend. En ook al die belevenissen en sentimenten nu samengeperst en opeengepakt in een kleine ommuurde oppervlakte. Niet over de dood willen hebben? Wat een dooddoener! De dood is een onuitputtelijke bron van creatie en poëzie.

Een van mijn geliefde gedichten over de dood, Si l’on gardait van Charles Vildrac (1882-1971), is te lang om hier geciteerd te worden. Maar samengevat: ‘Als men hield, zacht en geurig, al het haar van vrouwen die gestorven zijn/ om hiermee zeilen te weven/ dan zouden er zoveel de zee bedekken/ dat zeevogels zouden op hen voelen neerstreken/ de ontelbare kusjes die ooit op dat haar werden gezaaid.’

Maar goed, nu moeten we als een soort verplicht huiswerk van de stichting ideële reclame, Sire, over de dood praten en niet eromheen. Niet over de mysterie en de poëzie die aan de dood kleven, maar meer op een doelmatige en functionele manier om ons bewustzijn over vergankelijkheid te vergroten, rouw te kalibreren en misschien ook om de dood tot ontheiligen. De dood weer doodgewoon maken en dus niet als een doodeng verschijnsel waarover we doodsbang moeten zijn. Pfff.

Sommigen vinden de jongens en meisjes van Sire pretentieuze bemoeiallen. Ik niet. Ooit schreef ik dat Sire een sympathieke club betuttelende drammers is die in de maakbaarheid van de ziel geloven. Maar kennelijk denken we die club nodig te hebben om op adem te komen in de draaikolk van het moderne bestaan.

Toch een kanttekening: de huidige Sire-campagne is niets anders dan een klodder mosterd na een onverteerbare maaltijd. Al twee jaar lieten we bijna dagelijks onze covid-doden als de kralen van een macabere rozenkrans door onze vingers glijden. Met grafieken, percentages, vergelijkingen.

Doodvermoeiend was dit. Opgesloten in onze huizen hebben we maandenlang naar de doodstille straten geloerd. Doodjammer van onze korte tijd hier op aarde. En nu dat we een dringend behoefte hebben aan de terugkeer van het bruisende leven, aan danspasjes en salvo’s schaterlach, komt Sire doodleuk met zijn klodder mosterd. Laat ik dan, als vrolijke bijdrage aan deze campagne, het laatste couplet van het liedje van Jaap Fischer uit 1961 neuriën, over de cipier die zich dooddronk en onder een bus kwam: ‘En nu in een huis in een stille wijk/Ligt onder een laken een ouwe cipier/Met rond zich de stank van jenever en bier/En de hele familie zegt kijk/Tierelierelijk/Tierelierelijk’.

