Juist de inhoud is bij Frans Timmermans interessant, hij is nog niet klaar met de samenleving

Ik heb de afgelopen dagen bijgeleerd over Frans Timmermans, de gedoodverfde lijsttrekker van PvdA-GroenLinks. Ik wist niet dat hij afstamde van mijnwerkers, al opa is en geregeld mini-essays over maatschappelijke vraagstukken deelt met zijn medewerkers. Ik wist ook niet dat een deel van ’s lands opiniemakers en twitteraars zo’n verbijsterende hekel aan hem heeft.

Snel na zijn kandidatuur vlogen de verwijten in het rond: Timmermans zou over de rug van slachtoffers van natuurgeweld politiek hebben bedreven, was als witte oude man niet divers en zou vreselijk ijdel zijn. Marcel van Roosmalen schreef in NRC dat Timmermans, God verhoede, erg uitbundig juichte bij een wedstrijd van Roda JC en daarmee zijn narcisme bewees. En dan ging op Twitter ook nog een onsmakelijk plaatje rond van Timmermans gephotoshopt als Hitler in de film Der Untergang.

Weinig verwensingen en verdachtmakingen gingen over de inhoud, terwijl die inhoud juist bij Frans Timmermans interessant is. Onder zijn leiding is de meest ambitieuze Europese klimaatwetgeving aller tijden aangenomen, en is Brussel bloedserieus de strijd aangegaan met lidstaten als Polen en Hongarije, die mensenrechten schenden en afglijden richting autocratie. Timmermans is een bepalende bestuurder geweest op de grootste dossiers van onze tijd. Wat je verder ook van hem vindt: het is een man die de wereld wil veranderen, en dat ook al heeft gedaan.

Je kan het natuurlijk oneens zijn met de verandering die hij nastreeft. Maar waren we niet op zoek naar een politicus met visie? Iemand die een stip aan de horizon zet, maatschappelijk engagement toont en aantoonbaar dingen gedaan kan krijgen?

Timmermans mag een witte man zijn, maar zijn kandidatuur is best bijzonder. Het komt zelden voor dat een politicus met zijn ervaring en invloed terugkeert naar de gure Haagse politieke arena. In tegenstelling tot vele collega’s besloot hij niet om lucratieve commissariaten te verzamelen en lekker met zijn kleinkinderen te niksen. Timmermans is iemand die nog niet klaar is met de samenleving, en opgaat voor een nieuw huzarenstukje.

Met de nare smaak van Twitter nog in mijn mond stuitte ik op een interview dat Timmermans gaf aan Lex Bohlmeijer van De Correspondent. Timmermans deelde zijn analyse van Poetin, sprak over klimaatverandering en de noodzaak om niet alleen welvaart, maar ook macht en kennis opnieuw te verdelen. Of ik het overal mee eens was, dat wist ik niet. Ik moest er nog even over nadenken, en juist dat was een verademing.

Timmermans hoort zichzelf misschien graag praten. Maar ik vermoed dat sommige criticasters hem ijdel noemen, om zo een capabele politicus klein te krijgen. Dat ze hem niet divers noemen, om zo zijn ervaring tegen hem te gebruiken. Dat ze hem verwijten ten koste van slachtoffers politiek te bedrijven, om zo zijn ernstige waarschuwingen over het klimaat in de wind te slaan.

Het zijn doorzichtige pogingen om een man te diskwalificeren, die het verdient om volstrekt serieus genomen te worden.

Filosoof en schrijver Jurriën Hamer vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.