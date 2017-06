Juist achterblijvers in Syrië verdienen onze steun

Terecht stelt het commentaar van Trouw van 22 juni dat de toekomst van Syrië er somber uitziet. Het land implodeert als gevolg van de spanningen tussen regionale machten (Turkije, Iran, Saudi-Arabië) en de tegenstelling tussen Rusland en de VS over Syrië en de toekomst van Assad. In die context is het alleszins begrijpelijk dat Syrische vluchtelingen geen toekomst zien voor zichzelf en hun kinderen in Syrië en dat ze zich voorbereiden op een duurzaam verblijf in Europa. Syrië is een zwart gat en er is geen zicht op verbetering.

Topje van ijsberg Al onze aandacht richt zich op de 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Europa. Dat is slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. In de buurlanden worden er 4 miljoen opgevangen en in eigen land verblijven nog steeds 12 miljoen Syriërs, van wie de helft binnenlandse vluchteling is. Dat patroon herhaalt zich bij heel veel vluchtelingencrises: 60 procent blijft in eigen land, 30 procent zoekt een goed heenkomen in buurlanden in de regio en 10 procent probeert in Europa aan te komen. Zijn degenen die blijven naïevelingen die geen goed beeld hebben van de sombere toekomst van hun land en tegen beter weten in hopen dat het goed zal komen? Zijn het masochisten en fatalisten die zich neerleggen bij het leed en de ellende? Zijn het losers die niet slim genoeg zijn om de juiste weg te vinden naar opvang? Soms blijven mensen achter omdat ze een kans zien iets te betekenen voor de jongere generatie die moest achterblijven. Zo wordt in het Koerdische gebied ten oosten van de Eufraat gewerkt aan een nieuwe samenleving met nieuwe sociale verhoudingen, met andere opvattingen over gelijkheid van vrouwen en mannen.

Zwart gat Tijdens mijn tien jaar als directeur van Cordaid heb ik brandhaarden als Afghanistan, Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo bezocht. Overal kwam ik mensen en organisaties tegen die niet opgeven, die programma's ontwikkelen voor de wederopbouw, en met eenvoudige middelen zich niet neerleggen bij het cynisme van machtspolitiek. Ze weigeren hun land te zien als een zwart gat, waar je maar beter snel weg kunt gaan.

Onbeheersbaar Degenen die blijven zijn niet beter of hoopvoller dan degenen die weggaan. Ze zijn ook niet dommer of naïever. Mensen doen wat ze denken te moeten doen in tijden van oorlog, ook als wij niet begrijpen waarom. Dat mensen blijven, is ook voor degenen die gegaan zijn en nog gaan van grote betekenis: stel je voor dat al die anderen in Syrië met dezelfde goede reden van oorlog en uitzichtloosheid zich in Europa zouden melden. Het zijn degenen die blijven, hoe ongerijmd die keuze ons soms ook lijkt, die voorkomen dat opvang onbeheersbaar zou worden. Doordat we alleen oog hebben voor het topje van de ijsberg en niet zien wat zich onder water afspeelt, zien we niet hoe divers de werkelijkheid is. Syrië is een verscheurd land, dat ten prooi valt aan regionale - en wereldmachten. Maar het is geen zwart gat. Dat denken, zou getuigen van weinig respect voor de miljoenen Syriërs die willen overleven in eigen land en die blijven vechten voor de toekomst van hun land. Zij verdienen ons diepe respect en onze steun. René grotenhuis is adviseur en onderzoeker conflictgebieden en falende staten

