Jouw vakantiefoto's dragen bij aan de betrouwbaarheid van gezichtsherkenningssoftware

Deze kritiek is begrijpelijk, maar mist uiteindelijk zijn doel, schrijft Camiel Staps, masterstudent Software Science aan de Radboud Universiteit. Het volk, inclusief de critici, heeft de vooruitgang op dit gebied namelijk deels zelf in de hand.

Natuurlijk is het zeer verontrustend dat computerprogramma's je kunnen herkennen en allerlei dingen over je kunnen zeggen, zoals met 'gaydar'-software over je seksuele geaardheid. In Rusland werden deze zomer anti-corruptie-demonstranten op sociale media opgespoord met diezelfde computerprogramma's. Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend, ook in Nederland.

Je hoeft die nieuwste foto van je kinderen echt niet direct met de wereld te delen. Laat die gewoon offline zien.

De inlichtingendiensten van vandaag zijn misschien te vertrouwen. Maar zouden we ons nog even prettig voelen bij dit soort surveillance als het Nederlandse politieke klimaat later minder tolerant wordt? Of stel je eens voor dat een reclamezuil zijn boodschap aanpast aan het type mensen dat langsloopt, of je op Facebook opzoekt en je een gepersonaliseerde advertentie laat zien.

Al deze toepassingen voor gezichtsherkenning hebben gemeenschappelijk dat grote hoeveelheden data nodig zijn om de algoritmes betrouwbaar te maken. Die data worden van openbare sites gehaald. En dat is de wortel van het probleem: niet de technologie zelf, maar de nonchalante wijze waarop veel mensen met hun gegevens omgaan.

Om kort te gaan: jouw vakantiefoto's op Facebook, Instagram en Twitter dragen bij aan de betrouwbaarheid van dit soort software - en helpen dus niet alleen onze politie en andere veiligheidsdiensten, maar ook bedrijven en dictatoriale regimes.

Het wordt tijd dat we ons daarvan bewust worden en beter op onze data gaan letten: onze foto's van internet verwijderen (of beter nog: de accounts zelf verwijderen), voor zover dat nog kan. Je hoeft die nieuwste foto van je kinderen echt niet direct met de wereld te delen. Laat die foto gewoon offline zien, als je je vrienden weer spreekt.

Zelfs al denk je dat je niets te verbergen hebt (een wijdverbreide illusie), doe het dan voor die Russische demonstranten of je kinderen, die hier ongetwijfeld nog veel meer mee te maken gaan krijgen.

