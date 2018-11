Journalisten laten Baudet met zijn kolder wegkomen

Thierry Baudet was lyrisch over wat zijn partij allemaal bereikt heeft, zoals het Kamerdebat dat binnenkort zal plaatsvinden over het Marrakesh-pact. Een debat aanvragen, tja, het gebeurt wel meer, Baudet zou dat kunnen weten als hij wat vaker zijn gezicht in Den Haag liet zien; maar vooruit, laten we hem zijn trots gunnen.

Verder was hij verguld met hoe het FvD het klimaatdebat ‘omgeturnd’ heeft. Ook dat is misschien een tikkeltje grotesk, zo trots te zijn dat je een zandkorrel hebt verplaatst in de woestijn van het extreem complexe en veelkantige klimaatdebat.

Grotesk was het toespraakje van Derk Jan Eppink, de lijsttrekker van Forum voor Democratie in het Europees Parlement

Kletspraat Maar vooruit. Het is trouwens gevaarlijk om kritische kanttekeningen te plaatsen bij populisten als Baudet – voor je het weet krijg je het verwijt van ‘demoniseren’ naar je knikker. Zestien jaar na de moord op Pim Fortuyn zijn journalisten nog altijd huiverig voor dat verwijt, en in zo’n atmosfeer komen politici dan weg met de verbijsterendste kletspraat. Zo werd op het FvD-congres een video vertoond waarin het beleid van de EU werd vergeleken met de tirannie van de Spaanse bezetter in de zestiende eeuw. Internationale samenwerking vergelijken met de gruwelen van de Tachtigjarige Oorlog – je moet maar durven. Nog grotesker was het toespraakje van FvD-lijsttrekker voor het Europees Parlement Derk Jan Eppink. Hij beweerde dat Merkel en Macron met de EU op het punt staan ‘een Grote Sprong Voorwaarts’ te maken. Vreedzame, liberale politiek vergelijken met de marxistisch geïnspireerde dictatuur van Mao die voor tientallen miljoenen doden zorgde – wederom: je moet maar durven. We kunnen het ook de overtreffende trap van demoniseren noemen. Dat vond NOS-verslaggever Arjan Noorlander duidelijk niet. Die beweerde dezelfde avond nog bij ‘Nieuws­uur’ met droge ogen dat het Forum voor Democratie bezig is de toon te ‘matigen’.