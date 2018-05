Journalist, laat je niet meeslepen door propaganda

De vermoede gasaanval in het Syrische Douma van 7 april is onderwerp van een heuse propagandaoorlog geworden. Zoals sinds enige tijd gebruikelijk, staan het Westen en Rusland ook in dit geval lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder na de advertentie

Het Westen gaat er zonder meer vanuit dat er sprake is geweest van een gasaanval, en op grond hiervan hebben de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk op 14 april luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. Rusland en Syrië daarentegen hebben ten stelligste ontkend dat er sprake is geweest van een Syrische gasaanval op Douma en hebben de betreffende aantijgingen afgedaan als provocatief fake news, dat als voorwendsel is gebruikt om Syrië aan te vallen.

Historici zullen zich op een later tijdstip ongetwijfeld bezighouden met de vraag wat er werkelijk al dan niet op 7 april 2018 heeft plaatsgevonden. Maar men kan zich afvragen of journalisten deze taak ook niet zouden moeten hebben, in plaats van zich te beperken tot het innemen van een standpunt om hiermee een rol te spelen in de actualiteit van een propagandaoorlog.

In het geval van de beweerde gasaanval in Douma is de Nederlandse journalistiek te­kort­ge­scho­ten

Ze zíjn er wel In ieder geval kan worden geconstateerd dat er wel degelijk journalisten zijn, die zich primair op de vraag van de waarheid concentreren. Een aansprekend voorbeeld is de gerenommeerde Britse journalist Robert Fisk van The Independent, die meer dan veertig jaar in het Midden-Oosten werkzaam is geweest. Fisk is in Nederland vooral bekend door de Nederlandse vertaling van het standaardwerk' The Great War for Civilisation' ('De Grote Beschavingsoorlog'). Hij was de eerste journalist die enkele dagen na 7 april in Douma onderzoek heeft gedaan naar de beweerde gasaanval en heeft toen van de artsen, die in het ziekenhuis op het beruchte filmpje kinderen natspoten, gehoord dat er geen sprake was geweest van een gasaanval. Kinderen die in tunnels onder Douma verbleven, aldus de artsen, waren vanwege het vele zand door luchtaanvallen in een toestand van hypoxie (ademnood) geraakt en werden hiervoor naar het ziekenhuis gebracht.

Misbruik Op 26 april werden de betreffende artsen op het hoofdkwartier van de OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) in Den Haag door de Russische vertegenwoordiger van deze organisatie op een 40 minuten durende persconferentie ten tonele gevoerd. In het programma 'Nieuwsuur' van die dag werd hiervan verslag gedaan, waarin alleen aandacht werd besteed aan het inderdaad nogal kwestieuze optreden van een 11-jarig jongetje met zijn vader. Misbruik, en hij had het vast uit zijn hoofd geleerd, was het voor de hand liggende commentaar. Maar zou dat ook het geval zijn bij de aanwezige artsen, van wie sommigen in het beruchte filmpje te zien waren, kan men zich afvragen. Voor de westerse leden van de OPCW was de getuigenis van de Syrische artsen een propagandastunt en ze weigerden dan ook aanwezig te zijn. Het zij zo. Dat de journalistiek in feite hetzelfde standpunt inneemt en hiermee illustreert niet in de waarheidsvinding te zijn geïnteresseerd, en alleen over de dubieuze opvoering van een 11-jarig jongetje bericht, geeft te denken.