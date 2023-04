Josep Borrell: samen munitie kopen voor Oekraïne helpt de vrede

Kan wapens leveren leiden tot vrede? Een eerlijke en duurzame vrede is juist gebaat bij een Oekraïne dat zich kan verdedigen, betoogt Josep Borrell, EU-Hoge Vertegenwoordiger buitenlands beleid en veiligheid.

Vorige week bereikten de lidstaten van de Europese Unie een akkoord over mijn voorstel voor de levering en productie van artilleriemunitie. Hiervoor zal twee miljard euro worden vrijgemaakt uit de Europese Vredesfaciliteit – het Europese fonds voor vrede en veiligheid dat twee jaar geleden werd opgericht. Voor het eerst in de geschiedenis gaat de EU gezamenlijk munitie inkopen.

Voor Oekraïne staat de nationale overleving op het spel. Om terug te vechten en het Russische leger te verdrijven heeft Oekraïne niet alleen politieke steun en geld nodig, ook voldoende wapens en munitie.

Op dit moment gebruiken de Russen veel meer artilleriegranaten dan Oekraïne. De prijs voor dit verschil wordt betaald in Oekraïense levens. Er is vaak gezegd dat de verdediging van de soevereiniteit van Oekraïne van existentieel belang is voor Europa. Wij kunnen dit doel niet hebben zonder Oekraïne ook de middelen te geven om het te bereiken.

Sinds Rusland deze oorlog is begonnen, heeft de EU laten zien dat zij goed begrijpt wat er op het spel staat. Een jaar geleden zijn wij begonnen met het leveren van militair materieel aan een land dat wordt aangevallen. Afgelopen herfst zijn we gestart met de opleiding van Oekraïense soldaten op EU-grondgebied, onder EU-vlag.

Op schema

We liggen goed op schema om eind dit jaar 30.000 Oekraïense soldaten te hebben opgeleid. En nu zetten we de volgende stap, door Oekraïne van de munitie te voorzien die het zo dringend nodig heeft.

Het akkoord bestaat uit drie ­onderdelen. Ten eerste wordt een miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit gebruikt om lidstaten te vergoeden die bereid zijn onmiddellijk munitie aan Oekraïne te leveren. Daarnaast wordt nog eens een miljard euro beschikbaar gesteld voor de gezamenlijke aanschaf van 155mm-munitie en raketten, via gezamenlijke orders bij de defensie-industrie in de EU en Noorwegen.

Ten derde wordt de capaciteit van de Europese defensie-industrie verhoogd. De afgelopen 20 jaar hebben de lidstaten hun investeringen in hun defensie-industrie flink teruggeschroefd en nu moeten we die weer opvoeren. Om zo te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag, voor onze eigen legers en voor Oekraïne. Het is makkelijker om direct te geven wat je op voorraad hebt, als je erop kan vertrouwen dat je nieuwe voorraden krijgt.

De EU is in staat om snel te handelen en is vastbesloten om Oekraïne de middelen te geven die het ­nodig heeft voor legitieme zelfverdediging. Het plan is dus om Oekraïne binnen een jaar te voorzien van een miljoen stuks artilleriemunitie voor een totaalbedrag van twee miljard euro.

Vredesformule

Begrijpelijkerwijs rijst de vraag hoe het geven van steeds meer wapens een einde kan maken aan deze verschrikkelijke oorlog. De EU wil natuurlijk vrede, net als Oekraïne. Maar dan wel een rechtvaardige en duurzame vrede, gebaseerd op het VN-Handvest, waarbij Rusland zijn troepen terugtrekt uit al het grondgebied dat het momenteel bezet. Daarom steunt de EU ook de vredesformule van president Zelensky. Met andere woorden: hoe de oorlog eindigt, is belangrijk, niet alleen dat deze eindigt.

Wij willen ook dat Rusland verantwoording aflegt en daarom is de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen president Poetin zo belangrijk: hij moet terechtstaan voor de oorlogsmisdaden waarvoor hij verantwoordelijk is, waaronder de gedwongen ontvoeringen van kinderen uit Oekraïne.

In deze oorlog staan de geschiedenis en het recht aan de kant van Oekraïne. Maar we moeten de loop van de geschiedenis versnellen. Onze militaire steun en het besluit om samen munitie te kopen dienen de zaak van een rechtvaardige vrede. Het is daarom een juiste en noodzakelijke beslissing.

Lees ook:

Mijlpaal: EU koopt gezamenlijk munitie aan

Minstens achttien Europese landen bundelen hun krachten voor Oekraïne.Een investering van 2 miljard moet binnen een jaar een miljoen artilleriegranaten opleveren.

Munitie leveren voor Duitse pantserwagens die naar Oekraïne gaan? Liever niet, zeggen de Zwitsers

Geruzie over munitie voor Oekraïne verstoort de Duits-Zwitserse relatie. Zwitserland houdt vast aan zijn neutraliteit en dat stuit op onbegrip.